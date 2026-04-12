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RATNI BILANS

Kritično stanje u izraelskim bolnicama: Ministarstvo objavilo podatke o velikom broju ranjenika

Prema izvještaju koji prenosi Times of Israel, u bolnicama se trenutno nalazi 114 pacijenata

Broj žrtava sukoba. LiveTracker

B. S.

12.4.2026

Izraelsko ministarstvo zdravlja objavilo je najnovije podatke prema kojima je, od izbijanja sukoba s Iranom 28. februara, ukupno 7.656 osoba zatražilo bolničku pomoć zbog zadobijenih povreda. 

Prema izvještaju koji prenosi Times of Israel, u bolnicama se trenutno nalazi 114 pacijenata. 

Među njima, dvoje pacijenata je u kritičnom stanju, dok je 13 osoba teže povrijeđeno, a potvrđeno je da ove brojke obuhvataju i civilno stanovništvo i vojne snage.

Diplomatski zastoj u Islamabadu

Na političkom planu, jučerašnji pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, održani u glavnom gradu Pakistana, završeni su bez konkretnog rezultata. 

Kao razlog neuspjeha navode se "maksimalistički zahtjevi" koje je postavila administracija u Vašingtonu (Washington).

Uprkos tome što dogovor nije postignut, vlasti u Islamabadu apelovale su na obje zaraćene strane da nastave poštovati potpisano primirje.

Reakcije i aktivnosti zvaničnika SAD

Potpredsjednik SAD, Džej Di Vens (JD Vance), potvrdio je da je američka delegacija napustila pregovarački sto jer sporazum nije bio moguć.

Istovremeno, dok su se u Pakistanu odvijali ključni razgovori, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) boravio je u Majamiju, gdje je prisustvovao UFC manifestaciji.

# IZRAEL
# IRAN
# SUKOBI
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