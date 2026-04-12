Kritično stanje u izraelskim bolnicama: Ministarstvo objavilo podatke o velikom broju ranjenika

Izraelsko ministarstvo zdravlja objavilo je najnovije podatke prema kojima je, od izbijanja sukoba s Iranom 28. februara, ukupno 7.656 osoba zatražilo bolničku pomoć zbog zadobijenih povreda.

Prema izvještaju koji prenosi Times of Israel, u bolnicama se trenutno nalazi 114 pacijenata.

Među njima, dvoje pacijenata je u kritičnom stanju, dok je 13 osoba teže povrijeđeno, a potvrđeno je da ove brojke obuhvataju i civilno stanovništvo i vojne snage.

Diplomatski zastoj u Islamabadu

Na političkom planu, jučerašnji pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, održani u glavnom gradu Pakistana, završeni su bez konkretnog rezultata.