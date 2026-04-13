Merc zadovoljan rezultatima izbora: Mađarska je poslala jasan signal protiv desnog populizma širom svijeta

Fridrih Merc (Friedrich Merz), njemački kancelar izjavio je da je Mađarska, slanjem jasnog signala, protiv desnog populizma širom svijeta imala dobar izborni dan te izrazio očekivanje da će odlučivanje u EU, posebno o pitanjima vezanim za Rusiju, sada biti lakše.

U svojim izjavama, koje prenosi agencija Reuters, Merc je naglasio da je Mađarska poslala vrlo jasan signal protiv desnog populizma širom svijeta i ocijenio da je izborni dan bio dobar. Prema njegovim riječima, rezultat glasanja mogao bi dovesti do jednostavnijeg procesa donošenja odluka u Evropskoj uniji.

- Ova pobjeda pokazuje da su naša demokratska društva očigledno mnogo otpornija na rusku propagandu i daljnje vanjsko miješanje u takve izbore - rekao je Merc.

Merc je posebno istakao da bi odluke EU, uključujući one koje se odnose na politiku prema Rusiji, trebale postati lakše nakon ovog izbornog ishoda. Ukazao je da se očekuje manje opstrukcija unutar Unije kada je riječ o ključnim pitanjima vanjske i sigurnosne politike.

Merc je zaključio da pobjeda demonstrira kako, uprkos pokušajima spoljnog utjecaja, birači i institucije ostaju sposobni da zaštite demokratske procese i očuvaju integritet izbornog sistema.