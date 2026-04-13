Rusija spremna na saradnju s novom vlašću u Mađarskoj: Lavrov poručio da će presuditi djela, a ne riječi

Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov (Sergey Lavrov) osvrnuo se na rezultate izbora u Mađarskoj, poručivši da je Rusija spremna sarađivati s novim političkim rukovodstvom te zemlje.

Kako je naglasio, Moskva će u narednom periodu pažljivo pratiti konkretne poteze nove vlasti, ističući da će djela imati veću težinu od izjava.

- Razmotrit ćemo konkretna djela i spremni smo graditi odnose s bilo kojom stranom, pod uvjetom da se ti odnosi zasnivaju na jednakosti, obostranoj koristi i ravnoteži interesa. Sve ostalo je sporedno - kazao je Lavrov.

Dodao je kako ne želi davati ocjene izjava koje se iznose u jeku predizbornih i postizbornih rasprava.

- Spremni smo graditi odnose s novom vladom. Sve će zavisiti o tome kako ta vlada razumije svoje nacionalne interese - rekao je.

Istovremeno, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov (Dmitry Peskov) izjavio je tokom redovnog brifinga za medije da Rusija očekuje nastavak, kako je naveo, „vrlo pragmatičnih veza“ s novim političkim vodstvom Mađarske.

Podsjetimo, dosadašnji premijer Viktor Orban (Viktor Orbán) izgubio je izbore nakon 16 godina na vlasti, a pobjedu je odnio lider opozicije Peter Mađar (Péter Magyar). Ovaj izborni ishod predstavlja značajan politički udarac i za administraciju američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), ali i za Rusiju.