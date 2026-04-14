Saslušan Italijan koji se sumnjiči za učešće u "Sarajevo safariju": Hvalio se ubijanjem Sarajlija, evo šta je rekao na sudu

Jedan od osumnjičenih u slučaju poznatom kao “Sarajevo safari” ispitan je pred istražiteljima u Milanu, gdje je negirao da je učestvovao u navodnom “vikend snajperisanju” civila tokom opsade Sarajeva, iako je ranije davao drugačije izjave.

Riječ je o 64-godišnjem muškarcu iz provincije Alessandria, bivšem lovcu i jednom od četvorice osumnjičenih u ovom predmetu. Tokom saslušanja održanog u ponedjeljak, iskoristio je pravo da se brani šutnjom, što je njegova advokatica Licia Sardo obrazložila činjenicom da njen klijent danima nije spavao. Prema njenim riječima, ranije izjave koje je davao medijima ne treba uzimati kao vjerodostojne, jer su, kako tvrdi, rezultat sugestija novinara i njegove sklonosti ka preuveličavanju.

Odbrana dodatno naglašava da optuženi nikada nije učestvovao u borbenim dejstvima, te da za to nije ni bio sposoban. Kao ključni argument navode njegovo zdravstveno stanje, uključujući kratkovidnost, zbog koje, kako tvrde, nije mogao koristiti snajper. Također podsjećaju da nije služio vojni rok upravo zbog nesposobnosti za vojnu službu.

Advokatski tim tvrdi da su njegove ranije izjave zapravo reinterpretacija priča koje je čuo u okruženju strelišta koje je često posjećivao, ističući da je imao dugogodišnju želju da se pridruži specijalnim jedinicama, ali da to nikada nije ostvario.

U međuvremenu, italijanske vlasti najavljuju nova saslušanja. Očekuje se da će u narednim danima pred istražitelje biti pozvana još dvojica osumnjičenih – jedan iz regije Brianza i drugi iz Toskane. Svi se terete za ubistvo iz nehata, uz otežavajuću okolnost niskih pobuda.

Slučaj tzv. “ljudskih safarija” iz perioda opsade Sarajeva (1992–1995) ponovo je otvoren nakon prijave novinara Ezia Gavazzenija. Prema navodima iz istrage, određeni broj stranih državljana plaćao je kako bi učestvovao u pucanju na civile u opkoljenom gradu – među žrtvama su, kako se tvrdi, bili žene, djeca i starije osobe.

Prema dosadašnjim saznanjima, italijanski grad Trst mogao je imati važnu ulogu kao logistička tačka za organizaciju ovih putovanja. Ipak, jedan od osumnjičenih je u ranijem intervjuu za TGR Piemonte i Il Fatto Quotidiano naveo da su postojale i alternativne rute, uključujući charter letove organizovane iz Milana prema manjim aerodromima na jadranskoj obali, odakle su putnici dalje preusmjeravani ka Makedoniji i Crnoj Gori.