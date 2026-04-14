Kina obećala da će igrati konstruktivnu ulogu u pregovorima na Bliskom istoku

Predsjednik Kine Si Đinping (Xi Jinping) obećao je da će Kina igrati "konstruktivnu ulogu" u promovisanju mirovnih pregovora na Bliskom istoku. Đinping je snažno apelovao na poštivanje suvereniteta nacija u ovoj ratom razorenoj regiji, prenijeli su kineski državni mediji.

Si je ove komentare iznio tokom sastanka s prijestolonasljednikom Abu Dhabija, šeikom Khaledom bin Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom u Pekingu. Tom prilikom je predstavio svoje prijedloge za održavanje mira na Bliskom istoku i u regiji Zaljeva.

Ovaj diplomatski iskorak Pekinga dolazi neposredno nakon što je prva runda pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, održana tokom vikenda u Pakistanu, završena bez dogovora. Podsjetimo, američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) je nakon pregovora izjavio da je sada "loptica na iranskoj strani terena" kada je u pitanju okončanje rata.

Principijelan stav

Državna novinska agencija Xinhua prenijela je da je kineski predsjednik naglasio "principijelan stav Kine usmjeren na promovisanje mira i podsticanje pregovora", te ponovio spremnost Pekinga da nastavi sa svojom konstruktivnom ulogom.

Prema izvještajima državne televizije CCTV, njegovi komentari obuhvataju četiri ključna prijedloga za uspostavljanje mira na Bliskom istoku.

- Suverenitet, sigurnost i teritorijalni integritet zaljevskih zemalja na Bliskom istoku moraju se iskreno poštovati - poručio je Si.

Također je uputio i prilično jasnu kritiku na račun dvostrukih standarda u globalnoj politici: "Očuvanje autoriteta međunarodne vladavine prava ne može značiti pravilo 'koristi kada ti odgovara, odbaci kada ne'."

Iako nije iznosio previše detalja, Si je podvukao neophodnost očuvanja svjetskog poretka zasnovanog na Ujedinjenim nacijama, kao i važnost koordinacije u pitanjima sigurnosti i razvoja.

Diplomatska aktivnost

Da Kina postaje sve važnije čvorište za rješavanje globalnih kriza, potvrđuje i trenutna diplomatska aktivnost u Pekingu. U utorak su u kinesku prijestolnicu doputovali vijetnamski lider To Lam i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, u nadi da će unaprijediti saradnju u vezi sa bliskoistočnim sukobom, ali i razgovarati o bilateralnim pitanjima.

Iz ruskog ministarstva vanjskih poslova ranije je najavljeno da će Lavrov i šef kineske diplomatije Wang Yi razgovarati o situaciji na Bliskom istoku. Ovaj susret je direktan nastavak njihovog telefonskog razgovora s početka mjeseca, kada su se dogovorili o zajedničkom radu na deeskalaciji tenzija u regiji.

Pored ruskih i vijetnamskih zvaničnika, u posjeti Kini ove sedmice boravi i španski premijer Pedro Sanchez. Iako je njegov put primarno fokusiran na jačanje bilateralnih trgovinskih veza, Sanchez je u utorak u izjavi za novinare istakao ono što mnogi u globalnoj diplomatiji trenutno misle, Kina može odigrati "važnu ulogu" u rješavanju krize na Bliskom istoku.