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STRAVIČNO

Pojavili se snimci haosa u Turskoj: Učenik 8. razreda pucao u školi, četiri osobe poginule, a 20 je povrijeđeno

Motiv napada, kao ni identitet napadača, za sada nisu poznati

Haos u Turskoj. Platforma X

B. A.

15.4.2026

Najmanje četiri osobe su poginule, dok je 20 povrijeđeno u pucnjavi koja se dogodila u jednoj školi u turskom gradu Kahramanmarašu.

Prema riječima guvernera Mikerrem Unlier (Mükerrem Ünlüer), napadač je učenik osmog razreda koji je koristio vatreno oružje. Među poginulima su jedan nastavnik i troje učenika.

- Napadač je pucao iz vatrenog oružja. Imamo četiri smrtna slučaja i više povrijeđenih. Incident se dogodio u jednoj od naših škola i istraga je u toku - izjavio je guverner.

Ministar obrazovanja Jusuf Tekin (Yusuf Tekin) uputio se u Kahramanmaraš nakon napada kako bi pratio situaciju na terenu.

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci na kojima se vidi kako ekipe hitne pomoći zbrinjavaju povrijeđene. Motiv napada, kao ni identitet napadača, za sada nisu poznati.

# ŠKOLA
# TURSKA
# UBISTVO
# MALOLJETNIK
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