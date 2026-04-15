Novi detalji nakon haosa u Turskoj: Učenik ubio osmero djece i nastavnika, pa sebi presudio

Najmanje devet osoba, među njima osmero djece i jedan nastavnik, poginulo je u pucnjavi u srednjoj školi na jugoistoku Turske, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova.

Prema riječima zvaničnika, napadač je bio učenik osmog razreda koji je u školu došao naoružan s više komada oružja i municijom, za koju se vjeruje da pripada njegovom ocu, bivšem policajcu. Ušao je u dvije učionice i otvorio vatru na učenike.

U napadu je ranjeno 13 osoba, dok je šest u kritičnom stanju. Lokalni guverner naveo je da se napadač nakon napada ubio, te da incident nije povezan s terorizmom.