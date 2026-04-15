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OGLASIO SE MINISTAR

Novi detalji nakon haosa u Turskoj: Učenik ubio osmero djece i nastavnika, pa sebi presudio

U napadu je ranjeno 13 osoba, dok je šest u kritičnom stanju

Haos u Turskoj. Platforma X

B. A.

15.4.2026

Najmanje devet osoba, među njima osmero djece i jedan nastavnik, poginulo je u pucnjavi u srednjoj školi na jugoistoku Turske, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova.

Prema riječima zvaničnika, napadač je bio učenik osmog razreda koji je u školu došao naoružan s više komada oružja i municijom, za koju se vjeruje da pripada njegovom ocu, bivšem policajcu. Ušao je u dvije učionice i otvorio vatru na učenike.

U napadu je ranjeno 13 osoba, dok je šest u kritičnom stanju. Lokalni guverner naveo je da se napadač nakon napada ubio, te da incident nije povezan s terorizmom.

Vlasti su potvrdile da je u toku istraga, a otac napadača je, prema navodima medija, uhapšen. Iz ministarstva su poručili da će biti poduzete dodatne sigurnosne mjere, ali bez detalja o konkretnim koracima.

# TURSKA
# TRAGEDIJA
# ŠKOLA
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# SAMOUBISTVO
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