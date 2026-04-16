Požar u ključnoj rafineriji produbio strah od nestašice goriva u Australiji

Veliki požar koji je zahvatio jednu od dvije preostale rafinerije nafte u Australiji je ugašen, ali posljedice koje je ostavio dodatno su produbile strahove od poremećaja u opskrbi gorivom, i to u jeku globalne energetske krize.

Vatrogasne ekipe reagovale su u srijedu nešto prije ponoći (oko 23:15 po lokalnom vremenu) na incident u rafineriji kompanije Viva Energy (Viva Energy) u Geelongu, oko 70 kilometara jugozapadno od Melbournea, nakon dojava o snažnim eksplozijama i velikom požaru.

Nema povrijeđenih

Vatra je ugašena tek u četvrtak, nakon što je gorjela 13 sati. Povrijeđenih nije bilo, a desetine radnika koji su se u tom trenutku nalazili u postrojenju uspješno su evakuisani.

Iz Vatrogasne službe Viktorije (Victoria) saopćeno je da je uzrok požara „kvar na opremi“, uz najavu detaljne istrage. Gradonačelnik Geelonga, Streč Kontelj (Stretch Kontelj), opisao je ovaj događaj kao „nezapamćen“, naglašavajući da je predstavljao veliki šok za upravu i zaposlene.

Rafinerija u Geelongu ima ključnu ulogu u energetskom sektoru Australije — isporučuje više od 50 posto goriva za saveznu državu Viktoriju i pokriva oko 10 posto ukupnih potreba države. Dnevno preradi približno 120.000 barela nafte i zapošljava više od 1.100 radnika.

Australski ministar energetike Kris Bouen (Chris Bowen) izjavio je da se požar dogodio u „jako lošem trenutku“. Iako rafinerija i dalje djelimično radi, Vlada je upozorila da je pad proizvodnje benzina neizbježan.

"Dug put"

- Ovo nije pozitivan razvoj događaja. Siguran sam da će se proizvodnja benzina nastaviti, ali očito bi mogla biti pogođena neko vrijeme. Pred nama je dug put da utvrdimo stvarne razmjere štete - rekao je Bouen, dodajući da se dizel i mlazno gorivo i dalje proizvode, ali u znatno smanjenim količinama iz predostrožnosti.

Izvršni direktor kompanije Viva Energy, Skot Vajat (Scott Wyatt), potvrdio je da su oštećene dvije jedinice za proizvodnju benzina, dok su ostali dijelovi postrojenja ostali netaknuti. "Proizvodnju ćemo početi povećavati tek kada budemo potpuno sigurni da to možemo učiniti na siguran način", poručio je Vajat.

Požar se dogodio u trenutku kada se Australija već suočava s velikim pritiskom na zalihe goriva. Cijena dizela u zemlji udvostručena je u posljednjih nekoliko sedmica, dok benzinske pumpe prijavljuju nestašice usljed panične kupovine. Istovremeno, aviokompanije ukidaju pojedine letove zbog naglog rasta troškova mlaznog goriva.

Uzrok krize

Glavni uzrok ove krize je ratni sukob u Iranu. Globalno tržište nafte uzdrmano je otkako je Iran gotovo u potpunosti zatvorio strateški važan Hormuški moreuz, nakon napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Ipak, uprkos zabrinutosti, stručnjaci pokušavaju smiriti situaciju, podsjećajući da se Australija u velikoj mjeri oslanja na uvoz rafiniranih goriva, prvenstveno iz Singapura, Južne Koreje i Malezije. Takav raznovrstan lanac snabdijevanja mogao bi ublažiti direktne posljedice ovog požara na domaće tržište.