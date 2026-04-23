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ZDRAVSTVENI PODACI

Skandal u Britaniji s podacima: Pojavili se na platformama Alibaba

Pola miliona volontera iz UK Biobank baze ponuđeno na prodaju na kineskoj platformi Alibaba, bez direktnih ličnih podataka

Skandal u Britaniji s podacima. Screenshot

I. Š.

23.4.2026

Zdravstveni podaci oko 500.000 britanskih volontera iz baze UK Biobank navodno su ponuđeni na prodaju na kineskoj platformi, što je potvrdila britanska vlada. 

Ministar tehnologije Ian Murray izjavio je u parlamentu da su podaci oglašeni na Alibaba platformama, ali bez imena, adresa i kontakt informacija.

Ipak, upozorio je da postoji mogućnost indirektne identifikacije osoba. 

UK Biobank je saopćio da su podaci bili deidentificirani i korišteni u naučne svrhe, ali da je došlo do kršenja ugovora. Alibaba je, prema navodima, brzo uklonila oglase nakon reakcije vlasti.

# ZDRAVSTVO
# PODACI
# VELIKA BRITANIJA
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