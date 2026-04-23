Skandal u Britaniji s podacima: Pojavili se na platformama Alibaba

Zdravstveni podaci oko 500.000 britanskih volontera iz baze UK Biobank navodno su ponuđeni na prodaju na kineskoj platformi, što je potvrdila britanska vlada.

Ministar tehnologije Ian Murray izjavio je u parlamentu da su podaci oglašeni na Alibaba platformama, ali bez imena, adresa i kontakt informacija.

Ipak, upozorio je da postoji mogućnost indirektne identifikacije osoba.

UK Biobank je saopćio da su podaci bili deidentificirani i korišteni u naučne svrhe, ali da je došlo do kršenja ugovora. Alibaba je, prema navodima, brzo uklonila oglase nakon reakcije vlasti.