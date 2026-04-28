Kaja Kalas upozorila: Blokada Hormuškog moreuza stvara opasan presedan

Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas upozorila je na “opasan presedan” koji bi mogla stvoriti blokada Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Moreuz je zatvoren već dva mjeseca usljed sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s jedne, te Irana s druge strane.

Kallas je naglasila da rast cijena energenata zbog blokade pogađa i Evropu i Aziju.

- Sloboda plovidbe mora biti zagarantovana, u suprotnom to može stvoriti opasan presedan i u drugim dijelovima svijeta - izjavila je novinarima u Bruneju, gdje učestvuje na ministarskom sastanku EU-ASEAN. Dodala je da diplomatski napori, dva mjeseca nakon početka sukoba, još nisu dali rezultate.

Govoreći uz ministra vanjskih poslova Bruneja, princa Mohameda Bolkiaha, Kallas je istakla važnost međunarodne saradnje.

- U današnjem globalnom okruženju nijedna zemlja ne može djelovati sama. Događaji na Bliskom istoku to jasno pokazuju - poručila je.

Rat između SAD i Izraela protiv Irana, koji je počeo 28. februara, izazvao je iranski odgovor usmjeren prema američkim saveznicima u Zaljevu. Kao posljedica, došlo je do blokade Hormuškog moreuza, ključne rute za transport nafte i plina, što je ozbiljno poremetilo globalno tržište energenata.

U sukobu je u Iranu poginulo više od 3.300 ljudi, dok su hiljade raseljene. Ubijeno je i najmanje 13 američkih vojnika, a više desetina ih je ranjeno.

Borbe su prekinute 8. aprila, kada je Pakistan posredovao u postizanju primirja između zaraćenih strana.

Pakistan nastavlja diplomatske napore kako bi se postigao trajni mir, a prvi krug pregovora održan je ranije ovog mjeseca u Islamabadu.