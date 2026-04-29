Fon der Lajen: Kremlj nameće Rusima "digitalnu željeznu zavjesu"

Šefica EU Ursula fon der Lajen (von der Leyen) optužila je u srijedu Kremlj da je isključio Ruse s interneta kako bi sakrio pogoršanje ekonomskih uslova u zemlji, uslijed sankcija zbog rata u Ukrajini.

- S porastom inflacije i vrtoglavim porastom kamatnih stopa, posljedice rata koji je Rusija odabrala plaćaju se i iz džepova ruskog naroda - rekla je šefica Evropske komisije fon der Lajen zakonodavcima EU u Strazburu.

Javno nezadovoljstvo

- Toliko da Kremlj odgovara... ograničavanjem interneta i slobodne komunikacije - kazala je ona.

Fon der Lajen je rekla da „Rusi osjećaju da ponovo žive iza Željezne zavjese, ovaj put digitalne Željezne zavjese.“

- Ako historija ima jednu lekciju, to je da svi svjetovi na kraju padnu - rekla je.

Ruske vlasti su nedavno pojačale napore da kontrolišu pristup internetu u zemlji, ograničavajući aplikacije za razmjenu poruka Telegram i WhatsApp, pooštravajući ograničenja za VPN-ove (virtualne privatne mreže) i namećući isključenja.

Isključenja, uključujući i u glavnom gradu Moskvi, izazvala su rijetke izraze javnog nezadovoljstva nakon godina u kojima je Kremlj suzbijao slobodu govora.

Nove sankcije

Od slanja trupa u Ukrajinu, Rusija je pooštrila svoja pravila protiv javnih znakova neslaganja, zabranjujući kritiku Kremlja i ruske vojske strogim zakonima o vojnoj cenzuri.

Evropska unija je prošle sedmice odobrila ogroman zajam Ukrajini i nametnula novi paket sankcija Moskvi nakon višemjesečnog odgađanja.

Nova runda ekonomskih sankcija je 20. po redu od strane bloka od 27 zemalja otkako su ruski tenkovi ušli u Ukrajinu 2022. godine.

Dok je ruska ekonomija do sada uglavnom prebrodila ekonomsku kaznu, zvaničnici EU insistiraju da se sve više počinju pokazivati ​​pukotine.