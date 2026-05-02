Zelenski upozorio: Detektovali smo neuobičajenu aktivnost na granici s Bjelorusijom

- Jučer smo primijetili prilično neobična dešavanja duž granice između Ukrajine i Bjelorusije, i to na bjeloruskoj strani - rekao je Zelenski u svom redovnom obraćanju naciji, prenosi Reuters.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da su nadležne službe zabilježile "neuobičajenu aktivnost duž ukrajinsko-bjeloruske granice".

Istakao je da Ukrajina pažljivo prati razvoj situacije, da ima kontrolu nad dešavanjima te da će reagovati ukoliko bude potrebe, ali nije iznio dodatne detalje. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo i pogranične službe zasad se nisu oglašavali povodom ovih navoda.

Zelenski je u proteklim sedmicama više puta pozvao vlasti u Minsku da se ne uključuju u rusko-ukrajinski sukob.