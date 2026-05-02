Zelenski upozorio: Detektovali smo neuobičajenu aktivnost na granici s Bjelorusijom

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da su nadležne službe zabilježile "neuobičajenu aktivnost duž ukrajinsko-bjeloruske granice".
- Jučer smo primijetili prilično neobična dešavanja duž granice između Ukrajine i Bjelorusije, i to na bjeloruskoj strani - rekao je Zelenski u svom redovnom obraćanju naciji, prenosi Reuters.
Istakao je da Ukrajina pažljivo prati razvoj situacije, da ima kontrolu nad dešavanjima te da će reagovati ukoliko bude potrebe, ali nije iznio dodatne detalje. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo i pogranične službe zasad se nisu oglašavali povodom ovih navoda.
Zelenski je u proteklim sedmicama više puta pozvao vlasti u Minsku da se ne uključuju u rusko-ukrajinski sukob.