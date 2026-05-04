Južna Koreja provjerava navode o napadu na svoj brod

Vlasti Južne Koreje hitno provjeravaju navode o mogućem napadu na njihov brod u strateški važnom Hormuškom prolazu.
Prema službenim informacijama iz Ministarstva vanjskih poslova, prvi podaci ukazuju na to da među članovima posade nema žrtava, dok se razmjeri štete i krivci za incident još uvijek utvrđuju.
Zvaničnik Ministarstva vanjskih poslova izjavio je za medije:
- Biro za konzularne poslove provjerava informacije o tome da je južnokorejski brod napadnut. Preliminarno smo potvrdili da nema žrtava među našim državljanima.
Ovaj potencijalni napad dogodio se u kontekstu velike regionalne krize koja je započela krajem februara, nakon čega je prolaz efektivno zatvoren.
Trenutno je u ovom plovnom putu blokirano oko 2.000 brodova, od kojih 26 plovi pod zastavom Južne Koreje.
Situacija se dodatno zaoštrila pokretanjem američke operacije "Project Freedom", čiji je cilj deblokada brodova, što Iran smatra kršenjem primirja.
Iako je predsjednik Tramp ranije produžio rok za prekid vatre kako bi omogućio Iranu iznošenje novog mirovnog prijedloga, Vašington (Washington) je istovremeno pojačao pritisak kroz ekonomske sankcije i pomorske blokade.
Pregovori su u zastoju od prošlomjesečnog sastanka u Islamabadu, a blokada prolaza i dalje ozbiljno ugrožava svjetsko tržište energenata jer kroz ovaj tjesnac uobičajeno prolazi petina globalne trgovine naftom i plinom.