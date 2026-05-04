Južna Koreja provjerava navode o napadu na svoj brod

Vlasti Južne Koreje hitno provjeravaju navode o mogućem napadu na njihov brod u strateški važnom Hormuškom prolazu.

Prema službenim informacijama iz Ministarstva vanjskih poslova, prvi podaci ukazuju na to da među članovima posade nema žrtava, dok se razmjeri štete i krivci za incident još uvijek utvrđuju.

Zvaničnik Ministarstva vanjskih poslova izjavio je za medije:

- Biro za konzularne poslove provjerava informacije o tome da je južnokorejski brod napadnut. Preliminarno smo potvrdili da nema žrtava među našim državljanima.