Keš Patel naredio poligrafsko testiranje zbog odavanja informacija: Izvori navode da je u panici

Keš Patel (Kash Patel), direktor FBI naredio je poligrafsko testiranje za više od dvadeset bivših i sadašnjih članova svog osiguranja i drugog osoblja. Dva izvora upućena u zbivanja navode da je Patel u panici, pokušavajući spasiti posao i pronaći one koji iz njegova tima odaju informacije medijima.

Ove sedmice počeo se distancirati od nekih viših čelnika agencije, nakon što su mediji objavili niz napisa o problemima s njegovim vodstvom, piše MS NOW.

Isti izvori tvrde i da je direktor ove sedmice izbjegavao sastanke s ključnim operativnim čelnicima, što je unutar FBI izazvalo zabrinutost može li Patel uopće pratiti hitne prijetnje i istrage kako bi donosio pravovremene odluke.

Redovni sastanci

Glasnogovornik FBI Ben Vilijamson (Williamson) nije želio komentirati je li Patel naredio poligrafska testiranja. Odbacio je tvrdnje da se direktor distancirao od višeg osoblja, rekavši da se Patel redovito sastajao s operativnim čelnicima, uključujući svoja dva zamjenika, pomoćnike direktora i tim za obavještajne brifinge.

- Svaki dan ove sedmice bio sam s njim na redovnim sastancima operativnog vodstva. To je laž. Jedini koji paničare su medijski 'paničari' koji objavljuju lažne priče jer nimalo vremena ne posvećuju izvještavanju o rekordnim uspjesima ovog FBI u smanjenju kriminala - dodao je Vilijamson.

Direktor je zatražio poligrafska ispitivanja kako bi utvrdio jesu li članovi tima koji ga prate na putovanjima ili osoblje s pristupom osjetljivim detaljima o njegovim odlukama razgovarali s novinarima. Izvori su, strahujući od osvete, zatražili anonimnost.

Ovaj potez uslijedio je samo dan nakon što je MS NOW otkrio da je Patel prošlog mjeseca naredio timu agenata FBI da pokrenu kaznenu istragu zbog curenja informacija vezanih uz članak u The Atlanticu. U tom ga se članku opisivalo kao osobu koja prekomjerno pije i koju je ujutro teško probuditi.

Izvori su za MS NOW rekli da su agenti bili duboko zabrinuti zbog pokretanja takve istrage, u kojoj se od njih očekivalo da ispituju kontakte novinara koji je prikupljao informacije. Smatrali su da za to ne postoji valjan pravni temelj. Isti izvori navode da su se agenti kojima je to naređeno bojali da će ih Patel otpustiti ako se ne slože.

FBI i Ministarstvo pravosuđa u pravilu ne pokreću kaznene istrage o curenju informacija, osim ako se sumnja da su kompromitirane povjerljive informacije. Ispitivanje novinarskih bilješki ili kontakata provodi se samo kao krajnja mjera ili u vanrednim okolnostima, poput prijetnje nacionalnoj sigurnosti.

Raniji incidenti

Masovno poligrafsko testiranje i Patelovo distanciranje od tima stvaraju sliku direktora koji se sve više boji da će ga predsjednik Donald Tramp smijeniti zbog lošeg publiciteta. Tramp i viši savjetnici Bijele kuće navodno su frustrirani lošim naslovima koje su izazvali Patelovo ponašanje i odluke.

MS NOW doznaje da ovo nije prvi put da je Patel proveo masovno poligrafsko testiranje osoblja. Prema jednom izvoru upoznatom s incidentom otprije nekoliko mjeseci, deseci agenata podvrgnuti su poligrafu nakon što se u javnosti pojavio izvještaj o Patelovom zahtjevu za nabavu oružja.

Zahtjev je bio proslijeđen u Kvantiko, a spomenuo ga je jedan agent tokom poziva s nekoliko kolega. Krajem novembra prošle godine, Tramp i savjetnici Bijele kuće su privatno razgovarali o smjeni Patela s njegove dužnosti.

Samo nekoliko mjeseci nakon preuzimanja dužnosti, Patel se našao pod pojačanim nadzorom zbog upitnog korištenja resursa FBI, uključujući osiguranje za svoju djevojku i korištenje vladinog aviona.

Rasprave u Bijeloj kući uslijedile su nakon izvještaja MS NOW-a iz novembra 2025. da je Patel naredio timu SWAT agenata u Nashvilleu da štite njegovu djevojku, country pjevačicu Aleksis Vilkins (Alexis Wilkins), te da je voze i prate. Iz Patelovog ureda tada su poručili da je osiguranje bilo primjereno zbog prijetnji koje je primala. Djevojke i supruge prijašnjih direktora FBI nikada nisu imale zasebnu zaštitu.

Patel se također suočio s pitanjima o korištenju vladinog aviona za putovanje na takozvanu "večer za spoj", nakon što je zviždač otkrio da je odletio u Pennsylvaniju kako bi gledao Vilkins dok izvodi nacionalnu himnu.

Snimke razbjesnile Trampa

Patel je u februaru vladinim avionom odletio u Milano kako bi gledao američku mušku hokejašku reprezentaciju u finalu Olimpijskih igara. Patelov glasnogovornik tada je u službenoj izjavi naveo da je put u Italiju bio služben te da je direktor prisustvovao nizu sigurnosnih sastanaka.

Međutim, ubrzo nakon što je američka reprezentacija osvojila zlato, pojavile su se snimke na kojima se vidi Patel kako u svlačionici slavi pobjedu. Prikazan je kako pije pivo, prska alkohol u zrak te skače i navija s igračima. Te su snimke, prema izvorima, razbjesnile predsjednika. Tramp je navodno rekao Patelu da mu se ne sviđa percepcija direktora koji pije dok tvrdi da je na službenom putu.