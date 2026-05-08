Drama u Grčkoj: Ribari pronašli misteriozni vojni dron u moru

Grčki ribari na otoku Lefkada ostali su zatečeni nakon što su u blizini morske pećine uočili bespilotno vojno plovilo koje je nekontrolisano plutalo morem.

Nakon što su primijetili neobični crni objekat modernog dizajna, uspjeli su ga dovući do luke Vasiliki, gdje je odmah predat grčkoj Obalnoj straži. Područje je osigurano, a pokrenuta je i zvanična istraga.

Prema prvim analizama i snimcima objavljenim na društvenim mrežama, plovilo posjeduje kamere i senzore te izgledom podsjeća na ukrajinski pomorski dron "Magura V5", bespilotno plovilo koje se koristi u sukobima na području Crnog mora.