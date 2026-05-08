Amerika objavila prve tajne dokumente o NLO-ima: Materijali uključuju video-snimke, fotografije i zvanične dokumente

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) objavila je prvi paket ranije povjerljivih državnih dokumenata koji se odnose na neidentificirane anomalne fenomene, poznate kao NLO-i.

Objavu je najavilo američko Ministarstvo odbrane u okviru programa PURSUE, međuresornog projekta u kojem učestvuju Bijela kuća, Ured direktora nacionalne obavještajne službe, NASA, FBI, Ministarstvo energetike i Pentagonov Ured za rješavanje anomalija u svim domenima.

Potpuna transparentnost

Prema saopštenju, novodeklasifikovani materijali uključuju video-snimke, fotografije i zvanične dokumente, koji su dostupni putem novog internetskog portala. Administracija je najavila da će se dodatni materijali objavljivati postepeno. Svi dokumenti vezani uz NLO-e mogu se vidjeti ovdje.

Navodi se da je odluka donesena u skladu s Trampovom naredbom o deklasifikaciji zapisa o NLO-ima "u interesu potpune transparentnosti".

Dokumenti su, kako je saopšteno, prošli sigurnosnu provjeru iz ugla nacionalne bezbjednosti prije objave, iako dio materijala još nije u potpunosti analiziran.

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) izjavio je da su ovi dokumenti godinama bili skriveni od javnosti i da su podsticali brojne spekulacije.

"Istorijski korak"

Direktorica nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabard (Tulsi Gabbard) saopštila je da obavještajne agencije sprovode sveobuhvatan pregled državnih zapisa o NLO pojavama kako bi javnosti obezbijedile "maksimalnu transparentnost".

Direktor FBI-a Kaš Patel (Kash Patel) ovu objavu je nazvao "istorijskim korakom", dok je administrator NASA-e Džared Ajzakman (Jared Isaacman) poručio da će agencija nastaviti naučna istraživanja neobjašnjivih fenomena.

Iz administracije je najavljeno da će se novi deklasifikovani dosjei o NLO-ima objavljivati u narednom periodu.