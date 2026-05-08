Novi šokantan snimak s juga Libana: Izraelski vojnik snimljen kako skrnavi kip Djevice Marije

Na društvenim mrežama i u medijima pojavio se novi uznemirujući snimak s juga Libana na kojem se vidi kako izraelski vojnik stavlja zapaljenu cigaretu u usta kipu Djevice Marije. Incident je izazvao oštre reakcije i nove optužbe o nepoštovanju vjerskih simbola u regionu.
Na snimku se vidi pripadnik oružanih snaga u vojnoj opremi kako prilazi oštećenom kipu Bogorodice, stavlja joj cigaretu u usta i uz sarkastičan osmijeh komentariše: "Evo ga. Pogledajte to, puši. Nije loše za staru statuu. Čuda nikad ne prestaju." Događaj se, prema dostupnim informacijama, desio u razrušenom području na jugu Libana.
Ovaj slučaj uslijedio je svega nekoliko dana nakon što je objavljena fotografija na kojoj se, prema navodima, pripadnik Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) na sličan način skrnavi kip Djevice Marije.
Prema izvještajima s terena, oba incidenta dogodila su se u istom kršćanskom selu, gdje su vojnici ranije fotografisani kako drže alat iznad kipa raspetog Isusa Krista. Te snimke su prenijeli i brojni međunarodni mediji, među njima i Al Jazeera, što je izazvalo oštre reakcije javnosti.
Analitičari i aktivisti upozoravaju da se ovakvi događaji uklapaju u širi obrazac napada na kršćanske simbole i zajednice tokom sukoba na jugu Libana, uz sve glasnije kritike zbog izostanka odgovornosti i sankcija za ovakvo ponašanje na terenu.