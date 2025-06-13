Iranski predsjednik poručio da će snažan, legitiman odgovor natjerati Izrael da zažali

Iranski predsjednik Masud Pežeskijan (Masoud Pezeshkian) obećao je da će natjerati Izrael da "zažali zbog svog glupog čina", misleći na vojni napad na Iran u petak rano ujutro, javlja Anadolu.

- Legitiman i snažan odgovor Islamske Republike Iran natjerat će neprijatelja da zažali zbog svog glupog čina - rekao je Pežeskian na mreži X.

Pozvao je narod Irana da vjeruje svojim vođama i da ih podrži.

- Iranski narod i zvaničnici neće šutjeti pred ovim zločinom - rekao je predsjednik.

Nakon napada je održana vanredna sjednica kabineta uz učešće predsjednika, prema zvaničnoj novinskoj agenciji IRNA.

Izrael je u petak rano ujutro pokrenuo zračne napade na Iran, ciljajući njegov nuklearni program, vojne objekte i ubivši neke od njegovih glavnih zapovjednika i nuklearnih znanstvenika.

Ranije je vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei (Khamenei) rekao da Izrael "treba očekivati ​​strogu kaznu".