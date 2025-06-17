IAEA: U izraelskim napadima pogođen iranski pogon za obogaćivanje uranija

Otkako je Izrael pokrenuo napade na Iran, IAEA daje redovna ažuriranja o svojoj procjeni štete na nuklearnim postrojenjima, iako još nije mogla provesti inspekcije.

Izraelski vojni napad na iranski nuklearni kompleks u Natanzu direktno je pogodio podzemni pogon za obogaćivanje uranija, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), korigirajući svoju prethodnu procjenu prema kojoj je postrojenje bilo pogođeno samo indirektno, javio je Reuters.

IAEA je ranije navela da je uništeno nadzemno pilot postrojenje za obogaćivanje u Natanzu, dok veće podzemno postrojenje nije bilo direktno pogođeno, iako je glavni direktor Rafael Grossi u ponedjeljak rekao da su centrifuge vrlo vjerojatno teško oštećene napadom na energetsko napajanje postrojenja.

Međutim, agencija je danas na platformi X objavila:

- Na temelju kontinuirane analize satelitskih snimki visoke rezolucije prikupljenih nakon napada u petak, IAEA je identificirala dodatne elemente koji upućuju na direktne pogotke u podzemne hale za obogaćivanje uranija u Natanzu.

Natanz je glavni iranski nuklearni kompleks za obogaćivanje urana, smješten oko 250 kilometara južno od Teherana. U njemu se nalaze i nadzemna pilot postrojenja i veliko podzemno postrojenje opremljeno centrifugama za obogaćivanje. Ima ključnu ulogu u iranskom nuklearnom programu.