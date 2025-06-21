Zvaničnici iz Izraela tvrde: "Iransko rukovodstvo sve snažnije, nema nestabilnosti"

Tri zvaničnika iz Izraela jučer su za The Jerusalem Post izjavili kako ni sedam dana nakon što je Izrael započeo napade na Iran, još uvijek nema znakova pukotina ili nestabilnosti unutar iranskog režima.

Naveli su da trenutno nema naznaka da centralna vlast u Teheranu gubi kontrolu.

- Naprotiv, iranski režim dodatno učvršćuje svoju vlast - rekli su trojica zvaničnika.

Šta je cilj?

Uprkos tome što cilj Izraela nije rušenje režima ajatolaha Alija Hamneija (Khameneija), visoki izraelski zvaničnici, uključujući premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Netanyahua) i ministra odbrane Israela Kaca (Katza), nedavno su izjavili da je jedan od izraelskih ciljeva destabilizacija vlasti u Teheranu.

U posljednjim danima, Izrael je također gađao mete koje su zvaničnici opisali kao "poluge režima Irana."

Među metama su bile policijske stanice, državna televizija i radio stanice, ministarstvo unutrašnjih poslova, te ministarstva obavještajnih i odbrambenih poslova.

"Gušenje domaćih protesta"

U petak je Kac najavio da će Izrael početi gađati objekte milicije Basij, paravojne formacije koja djeluje pod Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), za koju izraelske vlasti tvrde da se "koristi za gušenje domaćih protesta."

- Naredio sam vojsci da intenzivira napade na ciljeve režima u Teheranu kako bi se destabilizovao režim i povećao nivo odvraćanja kao odgovor na raketne napade na izraelske gradove. Moramo udariti na sve simbole moći i mehanizme režima za potiskivanje stanovništva, i moramo natjerati na evakuaciju velikih dijelova civilnog stanovništva Teherana, sve s ciljem podrivanja režima - rekao je Kac nakon sastanka sa načelnikom Generalštaba IDF-a, general-pukovnikom Ejalom Zamirijem (Eyalom) i drugim visokim zvaničnicima.

Bonus video: