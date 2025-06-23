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PREMIJER IZRAELA

Netanjahu poručio: Izrael ima informacije gdje se nalazi iranski uranijum

Većina premještena prije napada SAD

Netanjahu: Pratimo tu važnu komponentu. AP

Dž. R.

23.6.2025

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) kaže da Izrael ima "zanimljive informacije" o lokaciji iranskog 60 posto obogaćenog uranijuma.

Visoki iranski izvor rekao je danas novinskoj agenciji Reuters da je većina visoko obogaćenog uranijuma u nuklearnoj elektrani Fordow premještena prije nego što su je SAD jučer napale.

Uranijum mora biti obogaćen na 90 posto da bi se koristio u nuklearnom oružju. UN-ova agencija za nuklearnu energiju, IAEA, kaže da Iran ima oko 400 kg 60 posto obogaćenog uranijuma.

 - Vrlo pažljivo pratimo to. Mogu vam reći da je to važna komponenta nuklearnog programa. To nije jedina komponenta. To nije dovoljna komponenta. Ali to je važna komponenta i imamo zanimljive informacije o tome, koje ćete mi oprostiti ako ne podijelim s vama - poručio je Netanjahu.

Kamioni kod nuklearnih postrojenja prije napada SAD. Maxar

# NUKLEARNO ORUŽJE
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# URANIJUM
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