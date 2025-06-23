Izrael gađao iranski nuklearni program u Fordou

Iranski nuklearni objekat u Fordou ponovo je pogođen, ovog puta u izraelskom napadu, prema izvještajima, piše Sky news.

Objekat, koji je izgrađen unutar planine, ranije je bio meta američkih bombi za probijanje bunkera.

Portparol Štaba za upravljanje krizama provincije Kom rekao je za novinsku agenciju Tasnim da je Fordou ponovo pogođen.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) saopštio je da izraelska vojska „trenutno napada neviđenom silom mete režima i vladine represivne organe u srcu Teherana“.

- Za svaku raketu ispaljenu na izraelski pozadinski front, iranski diktator će biti strogo kažnjen, a udari će se nastaviti punim intenzitetom. Nastavit ćemo da delujemo kako bismo odbranili domaći front i porazili neprijatelja dok se svi ratni ciljevi ne ostvare - dodao je Kac u saopštenju koje je izdala njegova kancelarija, prenosi Times of lsrael.

On je saopštio da će "uskoro biti objavljene fotografije koje ilustruju razmjere štete“ izraelskog napada.