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Pentagon se oglasio nakon iranskog napada: Korištene rakete kratkog i srednjeg dometa, nema žrtava

Ministarstvo odbrane objavilo je da su katarske zračne odbrane uspješno presrele raketni napad usmjeren na vojnu bazu Al Udeid

Pentagon. AP

A. O.

23.6.2025

Američko ministarstvo odbrane se oglasilo nakon što je Iran napao na bazu SAD-a u Kataru.

Naveli su da nema zabilježene žrtvava. Iz Pentagona su potvrdili kako je baza Al Udeid napadnuta balističkim raketama kratkog i srednjeg dometa koje su lansirane iz Irana.

Zvaničnik odbrane je napomenuo da za sada nema izvještaja o američkim žrtvama u napadu.

Također je rekao da zvaničnici odbrane i dalje prate situaciju i da će "pružiti više informacija čim budu dostupne". U presretanju raketa učestvovao je i Katar.

- Ministarstvo odbrane objavilo je da su katarske zračne odbrane uspješno presrele raketni napad usmjeren na vojnu bazu Al Udeid. Zahvaljujući Bogu, budnosti pripadnika oružanih snaga i poduzetim preventivnim mjerama, incident nije rezultirao smrtnim slučajevima niti povredama - poručili su iz Vlade Katara.

Iranska državna televizija je saopštila da je napad odgovor na napad predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) na nuklearni program Teherana tokom vikenda.

# NAPAD
# PENTAGON
# IRAN
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