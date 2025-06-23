Pentagon se oglasio nakon iranskog napada: Korištene rakete kratkog i srednjeg dometa, nema žrtava

Američko ministarstvo odbrane se oglasilo nakon što je Iran napao na bazu SAD-a u Kataru.

Naveli su da nema zabilježene žrtvava. Iz Pentagona su potvrdili kako je baza Al Udeid napadnuta balističkim raketama kratkog i srednjeg dometa koje su lansirane iz Irana.

Zvaničnik odbrane je napomenuo da za sada nema izvještaja o američkim žrtvama u napadu.

Također je rekao da zvaničnici odbrane i dalje prate situaciju i da će "pružiti više informacija čim budu dostupne". U presretanju raketa učestvovao je i Katar.

- Ministarstvo odbrane objavilo je da su katarske zračne odbrane uspješno presrele raketni napad usmjeren na vojnu bazu Al Udeid. Zahvaljujući Bogu, budnosti pripadnika oružanih snaga i poduzetim preventivnim mjerama, incident nije rezultirao smrtnim slučajevima niti povredama - poručili su iz Vlade Katara.

Iranska državna televizija je saopštila da je napad odgovor na napad predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) na nuklearni program Teherana tokom vikenda.