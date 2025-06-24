Poremećaji u letovima: Nekoliko zemalja zatvorilo zračni prostor

Iranski napadi odmazde na američku bazu u Kataru otežali su putnicima koji lete na ili kroz Bliski istok, dok avio-kompanije nastavljaju da se snalaze u kontinuiranoj nestabilnosti u regionu.

Nekoliko zemalja Bliskog istoka je navodno privremeno zatvorilo svoj zračni prostor, primoravajući brojne avio-kompanije da otkažu ili preusmjere letove. Putnicima koji lete kroz region Bliskog istoka savjetuje se da provjere sa svojim avio-kompanijama najnovije informacije o situaciji.

Katar je u saopštenju naveo da je od tada nastavio letove na i sa Međunarodnog aerodroma Hamad i da je katarski vazdušni prostor ponovo otvoren.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Dubai Aeroports je objavio da je također nastavio pune operacije na svojim aerodromima u emiratu "nakon privremene pauze iz predostrožnosti".

Međutim, Air Indija je u utorak objavila da je obustavila sve operacije ka regionu Bliskog istoka "usred razvoja situacije", kao i istočna obala Sjeverne Amerike i Evropa sa trenutnim dejstvom, do daljnjeg obavještenja.

Među pogođenim avio-kompanijama je i Singapur, koji je otkazao letove Singapur-Dubai zakazane za 24. i 25. jun. Australijski nacionalni prevoznik Kvantas je, u međuvremenu, objavio da letovi između Australije i Evrope, zakazani za 24. jun, obavljaju se po planu.

Prema riječima stručnjaka, poremećaji zbog rata postali su životna činjenica sa kojom se zrakoplovna industrija vješto nosi. Avio-kompanije imaju odjeljenja ljudi koja stalno prate probleme zračnog prostora i procjenjuju rizik .