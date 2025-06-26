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ODBACILI TEORIJU

Bijela kuća: Iran nije premjestio uranijum prije napada na postrojenja

Teheran je u srijedu priznao da su njegova nuklearna postrojenja značajno oštećena

Iransko postrojenje u Fordovu. Maxar

Dž. R.

26.6.2025

Bijela kuća je odbacila teoriju da je Iran premjestio visoko obogaćeni uranijum uoči američkih napada.

Donald Tramp (Trump) kritizirao je američke medije nakon otkrivanja povjerljivog američkog obavještajnog dokumenta koji dovodi u sumnju efikasnost bombardiranja izvedenih u nedjelju u znak podrške Izraelu na nuklearne lokacije Fordow, Natanz i Isfahan.

Prema njegovim riječima, američki napadi u Iranu rezultirali su potpunim uništenjem ciljanih nuklearnih postrojenja.

Direktor CIA-e Džon Retklif (John Ratcliffe) također je u izjavi potvrdio da je, prema "vjerodostojnim informacijama", teheranski nuklearni program ozbiljno oštećen nedavnim ciljanim napadima.

Teheran je u srijedu priznao da su njegova nuklearna postrojenja "značajno oštećena" izraelskim i američkim bombardiranjem tokom 12-dnevnog rata.

No, stručnjaci su iznijeli mogućnost da se Iran pripremio za napad uklanjanjem svojih 400-tinjak kilograma uranija obogaćenog na 60 posto, što je razina blizu praga od 90 posto potrebnog za razvoj nuklearne bombe.

- Mogu vam reći da Sjedinjene Države nisu dobile nikakve naznake da je visoko obogaćeni uranij premješten prije napada - rekla je glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Livit (Karoline Leavitt) za Fox News.

Međunarodna agencija za nuklearnu energiju (IAEA), s kojom iranski parlament želi obustaviti suradnju, „izgubila je iz vida taj materijal od trenutka kada su započela neprijateljstva", izjavio je njezin glavni direktor Rafael Grossi na francuskoj televiziji.

# IRAN
# DONALD TRUMP
# URANIJUM
# NUKLEARNA POSTROJENJA
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