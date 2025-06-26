Tramp o Mamdaniju: "Komunistički luđak, izgleda užasno, glas mu je hrapav i nije baš pametan"

Nakon što je Zohran Mamdani izazvao politički zemljotres u Njujorku pobijedivši bivšeg guvernera Endrua Kuoma (Andrew Cuomo) na demokratskim predizborima za gradonačelnika u utorak navečer, Donald Tramp (trump) jasno je izrazio nezadovoljstvo.

Iako ishod još nije konačan, očekuje se da će Izborni odbor grada objaviti pune rezultate 1. jula, a Mamdani je zasad na putu da osigura stranačku nominaciju.

Mamdani trenutno ima 7 bodova prednosti nad bivšim guvernerom Njujorka, s 93 posto prebrojanih glasova. Associated Press još nije objavio rezultate utrke, a konačni ishod vjerovatno će se znati za nekoliko dana zbog gradskog sistema glasanja po rang listi.

Međutim, Kuomo je priznao poraz manje od dva sata nakon zatvaranja birališta u utorak, rekavši svojim pristašama na zabavi uoči izbora: "Večeras nije bila naša večer. Večeras je bila večer zastupnika Mamdanija".

Tramp je napao Mamdanija na Truth Socialu, ukazujući na podršku progresivnih zakonodavaca vjerovatnom demokratskom kandidatu, uključujući zastupnicu Njujorka Alexandriju Ocasio-Cortez, koja je ranije ovog mjeseca podržala Mamdanija. Također je spomenuo vođu manjine u Senatu Chucka Schumera i zastupnicu Jasmine Crockett iz Teksasa.

- Konačno se dogodilo, demokrati su prešli granicu. Zohran Mamdani, 100% komunistički luđak, upravo je pobijedio na demokratskim predizborima i na putu je da postane gradonačelnik. Imali smo i prije radikalne ljevičare, ali ovo postaje pomalo smiješno. Izgleda užasno, glas mu je hrapav, nije baš pametan, ima AOC+3, sve glupe, podršku, pa čak i naš veliki palestinski senator, plačljivi Chuck Schumer, ponižava se pred njim. Da, ovo je veliki trenutak u historiji naše zemlje - napisao je Tramp.

- Imam ideju da ih demokrati vrate u 'igru'. Nakon godina ostavljenih na hladnoći, uključujući i pretrpljenje jednog od najvećih gubitaka u historiji, predsjedničkih izbora 2024., demokrati bi trebali nominirati kandidatkinju s niskim IQ-om, Jasmine Crockett, za predsjednicu, a AOC+3 bi trebala biti potpredsjednica, odnosno tri visoka člana kabineta – zajedno s našim budućim komunističkim gradonačelnikom Njujorka, Zohranom Mamdanijem, i naša zemlja je stvarno sretna - dodao je Tramp.

Nije jasno na koja je tri zastupnika Tramp mislio kada je rekao "AOC+3", ali vjerovatno je mislio na "Ekipu", koju čine progresivne demokratske zastupnice Ilhan Omar, Ayanna Pressley i Rashida Tlaib.

Predsjedničke pozicije uslijedile su nakon što je Stephen Miller, zamjenik šefa kabineta Bijele kuće za politiku, oštro kritikovao Mamdanija zbog njegovog trijumfa, napisavši na X-u: "NYC je dosad najjasnije upozorenje o tome što se događa društvu kada ne uspije kontrolirati migracije".