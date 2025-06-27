Hamnei: SAD ništa nije postigao, Tramp preuveličava rezultate napada

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei (Khamenei) jučer se prvi put obratio javnosti nakon što je skoro sedmicu dana bio odsutan zbog čega su se mnogi Iranci zabrinuli. One je komentirao dogovr o prekidu vatre te istaknuo da SAD nisu napravile nikakva postignuća napadima na njihove nuklearne objekte.

Hamnei navodi da nuklearni program nije odvraćen s kursa, a odmazdu protiv američke zračne baze u Kataru opisao je kao "težak udarac".

To se dogodilo nakon što je Vašington udvostručio svoju procjenu da su napadi ozbiljno potkopali iranske nuklearne ambicije.

Hameni je zaprijetio da će izvesti još udara na američke baze na Bliskom istoku ako Iran ponovo bude napadnut i proglasio je pobjedu nad Izraelom i SAD.

On je rekao da je Donald Tramp (Trump) "preuveličao" utjecaj udara na iranske nuklearne lokacije, dodajući: "Nisu mogli ništa postići i nisu postigli svoj cilj."

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) rekao je da obavještajni podaci koje su prikupili SAD i Izrael ukazuju na to da je operacija "značajno oštetila nuklearni program, unazadivši ga godinama".

Istu stvar kazao je i Tramp ranije te je burno odgovorio na izvještaje koji sugeriraju da je šteta možda bila manja od očekivane.

Tokom žestoke razmjene informacija s novinarima u Pentagonu, Hegset je rekao da SAD "nisu bile svjesne ikakvih obavještajnih podataka" koji bi ukazivali na to da je obogaćeni uranij izmješten iz Fordowa - duboko zakopanog postrojenja koje su SAD ciljale snažnim takozvanim bombama za uništavanje bunkera.

Iran je tvrdio da je njegov nuklearni program isključivo u civilne svrhe i da nikada nije težio razvoju nuklearnog oružja.