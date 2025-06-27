Republikanci bijesne zbog Mamdanija: Traže njegovu deportaciju, nazivaju ga "malim Muhamedom"

Zohran Mamdani je svojom pobjedom na demokratskim predizborima za gradonačelnika Njujorka izazvao pravu buru. Mamdani, demokratski socijalist i saveznik popularne ljevičarke Aleksandrije Okasio- Kortez (Alexandrije Ocasio-Cortez), porazio je bivšeg guvernera Endrua Koma (Andrewa Cuoma) i doveo do otvorene panike među republikancima, ali i podjela unutar same Demokratske stranke.
Burna reakcija
Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) odmah je reagirao, nazvavši Mamdanija "komunističkim luđakom" i poručivši: "Ako je ovo budućnost Demokrata, onda je nemaju."
Potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) ironično mu je čestitao kao "novom vođi Demokratske stranke", a republikanski Nacionalni kongresni odbor označio ga je "antisemitskim socijalističkim radikalom" i povezao s umjerenim demokratima iz predgrađa, sugerirajući da će svi oni zbog toga platiti političku cijenu.
- Nitko ne spominje da je radikalnog anarho-socijalista za gradonačelnika Njujorka omogućila nekontrolirana migracija. Demokrati mijenjaju politiku tako što mijenjaju birače", napisao je na X-u Stephen Miller, zamjenik šefa osoblja Bijele kuće.
Republikanska zastupnica Elise Stefanik, koja planira izazvati Kejti Hočul (Kathy Hochul) na izborima za guvernerku Njujora, poručila je da su demokrati "u potpunoj panici". Mike Lawler, kongresnik iz New Yorka, izjavio je da će "demokrati platiti ovu ludost na izborima".
Još žešći napad stigao je od republikanskog kongresnika Endija Oglesa (Andy Ogles) iz Tennesseeja, koji je pozvao da se Mamdaniju oduzme američko državljanstvo i da ga se deportira. Na X-u ga je nazvao "malim Muhamedom" i "antisemitskim socijalistom koji će uništiti Njujork", a američkom Ministarstvu pravosuđa poslao je službeni zahtjev da ispita je li Mamdani do državljanstva došao "lažima i prikrivanjem podrške terorizmu".
Radikalna desničarka Marjorie Taylor Greene objavila je ilustraciju u kojoj je Kip slobode potpuno prekriven hidžabom.
Traže akciju
Napadi nisu stali na Oglesu – mladi republikanci iz Njujorka također su pozvali Bijelu kuću da Mamdaniju oduzme državljanstvo, pozivajući se na Zakon o borbi protiv komunizma i poručili: "Vrijeme je za akciju. Njujork računa na vas."
Mamdanijeva pobjeda uzdrmala je i poslovne elite – New York Times piše da su se čelni ljudi financijskog sektora, uključujući Daniela Loeba, Billa Ackmana i direktora Citadela Kena Griffina, sastali s gradonačelnikom Ericom Adamsom kako bi raspravili kako zaustaviti Mamdanijev politički uspon.
Mamdanijeva kampanja bila je modelirana po uzoru na onu Ocasio-Cortez iz 2018. godine – utemeljena na radu u zajednici, korištenju preferencijalnog glasanja i porukama pristupačnog života u gradu. Uprkos tome što je imao znatno manje sredstava od Cuoma, dominirao je u radničkim četvrtima Bronxa i Queensa, ali i među mladim biračima u Brooklynu i Manhattanu.
- Njegova pobjeda pokazuje da radnička politika ne može biti kupljena - poručila je Okasio-Kortez. Organizacija Our Revolution objavila je da je mobilizirala više od 60.000 pristaša za Mamdanija, a njihov direktor Joseph Geevarghese rekao je: "Ovo je referendum o budućnosti Demokratske stranke i upozorenje korporativnom krilu."
Podjele unutar demokrata
No, unutar Demokratske stranke reakcije su podijeljene. Uredništvo New York Timesa nazvalo je njegov program "zavodljivim, ali neozbiljnim", a Washington Post čiji je vlasnik milijarder Jeff Bezos upozorava da bi mogao vratiti Njujork "u mračne dane disfunkcije". Korporativna struja demokrata boji se rasta mladog socijalista.
Tokom kampanje, Mamdani je bio meta brojnih napada zbog svojih stavova o Izraelu i Gazi. Kuomo ga je optuživao da "ne želi posjetiti Izrael", dok je Mamdani odgovorio da bi kao gradonačelnik ostao u Njujorku i fokusirao se na potrebe njegovih stanovnika.
Mamdani je ranije jasno rekao da priznaje pravo Izraela na postojanje, ali da njegova politika podržava jednakost i pravdu za sve narode.
- Ova utrka bila je historijski žestoka. Nadam se da me sada možete upoznati kakav jesam, a ne onako kako su me prikazivali u televizijskim reklamama - kazao je u pobjedničkom govoru u utorak.
Uprkos porazu, Kuomo ostaje u utrci kao neovisni kandidat. Za CBS News je rekao da razmatra nastavak kampanje. CNN je jučer izvijestio da je Kuomo odlučan ostati na glasačkom listiću kao nezavisni kandidat, što znači da predizborna drama tek počinje.