Republikanci bijesne zbog Mamdanija: Traže njegovu deportaciju, nazivaju ga "malim Muhamedom"

Zohran Mamdani je svojom pobjedom na demokratskim predizborima za gradonačelnika Njujorka izazvao pravu buru. Mamdani, demokratski socijalist i saveznik popularne ljevičarke Aleksandrije Okasio- Kortez (Alexandrije Ocasio-Cortez), porazio je bivšeg guvernera Endrua Koma (Andrewa Cuoma) i doveo do otvorene panike među republikancima, ali i podjela unutar same Demokratske stranke. Burna reakcija Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) odmah je reagirao, nazvavši Mamdanija "komunističkim luđakom" i poručivši: "Ako je ovo budućnost Demokrata, onda je nemaju." Potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) ironično mu je čestitao kao "novom vođi Demokratske stranke", a republikanski Nacionalni kongresni odbor označio ga je "antisemitskim socijalističkim radikalom" i povezao s umjerenim demokratima iz predgrađa, sugerirajući da će svi oni zbog toga platiti političku cijenu. - Nitko ne spominje da je radikalnog anarho-socijalista za gradonačelnika Njujorka omogućila nekontrolirana migracija. Demokrati mijenjaju politiku tako što mijenjaju birače", napisao je na X-u Stephen Miller, zamjenik šefa osoblja Bijele kuće.

Republikanska zastupnica Elise Stefanik, koja planira izazvati Kejti Hočul (Kathy Hochul) na izborima za guvernerku Njujora, poručila je da su demokrati "u potpunoj panici". Mike Lawler, kongresnik iz New Yorka, izjavio je da će "demokrati platiti ovu ludost na izborima". Još žešći napad stigao je od republikanskog kongresnika Endija Oglesa (Andy Ogles) iz Tennesseeja, koji je pozvao da se Mamdaniju oduzme američko državljanstvo i da ga se deportira. Na X-u ga je nazvao "malim Muhamedom" i "antisemitskim socijalistom koji će uništiti Njujork", a američkom Ministarstvu pravosuđa poslao je službeni zahtjev da ispita je li Mamdani do državljanstva došao "lažima i prikrivanjem podrške terorizmu". Radikalna desničarka Marjorie Taylor Greene objavila je ilustraciju u kojoj je Kip slobode potpuno prekriven hidžabom.