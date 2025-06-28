Iran zabranio šefu Međunarodne agencije za atomsku energiju pristup nuklearnim postrojenjima

Šefu Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaelu Grosiju (Grossiju), Iran je odlučio zabraniti pristup svojim nuklearnim postrojenjima.

Vlast Irana je odlučila ukloniti nadzorne kamere iz postrojenja, tvrdeći da je Vlada Izraela dobila "osjetljive podatke o postrojenju".

Potpredsjednik iranskog parlamenta, Hamid Reza Haji Babaei, objavio je odluku o zabrani pristupa generalnom direktoru IAEA Rafaela Grosija u subotu tokom sahrana visokih vojnih zvaničnika i nuklearnih naučnika poginulih u nedavnim izraelskim napadima, izvijestila je novinska agencija Mehr.

Primirje između Izraela i Irana dogovoreno je nakon rata koji je trajao 12 dana. Izrael je napao iranska visoko zaštićena nuklearna postrojenja dronovima i ratnim avionima, s ciljem da spriječi režim da izgradi nuklearnu bombu, izazivajući protunapade iranskog režima na izraelske gradove, prenosi Politico.

Iran je prethodno dozvolio IAEA pristup i inspekciju svojih nuklearnih postrojenja i korištenje sofisticiranih uređaja za nadzor kao ključnu obavezu u okviru nuklearnog sporazuma koji je Teheran potpisao s Francuskom, Rusijom, Velikom Britanijom, SAD-om, Njemačkom i Evropskom unijom 2015. godine kako bi svoj nuklearni program držao pod kontrolom.