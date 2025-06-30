Iranski ambasador pri UN-u: Nećemo odustati od obogaćivanja uranija, to je naše neotuđivo pravo

Ambasador Irana pri Ujedinjenim nacijama Amir-Saeid Iravani kazao je da obogaćivanje uranija u toj zemlji "nikada neće prestati", jer je dozvoljeno u "mirnodopske energetske" svrhe prema sporazumu o neširenju nuklearnog oružja.

Kako je rekao za CBS News, obogaćivanje je njihovo neotuđivo pravo i oni žele da ga sprovedu.

Spremnost za pregovore

Poručio je da je Iran spreman za pregovore, ali "bezuslovna predaja nije pregovor".

Iravani je rekao da je Teheran "spreman za pregovore, ali nakon ove agresije, to nije odgovarajući uslov za novu rundu pregovora", te da nema zahtjeva za pregovore i sastanak s predsjednikom.

Iranski izaslanik pri UN-u također je negirao da postoje bilo kakve prijetnje njegove vlade sigurnosti Rafaela Grosija (Grossija), generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju, ili protiv inspektora agencije, koje neki iranski zvaničnici optužuju da pomažu Izraelu u opravdavanju svojih napada. Inspektori IAEA trenutno su u Iranu, ali nemaju pristup iranskim nuklearnim postrojenjima.

Osuda poziva

Na pitanje voditeljice CBS Newsa da li će osuditi pozive na hapšenje i pogubljenje šefa IAEA, koje je, prema riječima Marka Rubija (Marca), američkog državnog sekretara, uputio list blizak iranskom lideru, Iravani je odgovorio potvrdno.

- Ne postoji nikakva prijetnja – izjavio je Irvani, ali je priznao da je Parlament Irana obustavio saradnju s IAEA. Inspektori su u Iranu, u sigurnim su uslovima, ali je aktivnost obustavljena. Ne mogu imati pristup našoj lokaciji... naša je procjena da nisu obavili svoj posao – rekao je.

Teheran nije prihvatio prijedloge

Također je odgovorio i na pitanja o tome zašto Teheran nije prihvatio prijedloge za diplomatsko rješenje. Oslanjajući se na zahtjev Donalda Trampa (Trump) za "bezuslovnu predaju", Irvani je rekao da SAD "diktiraju politiku prema nama. Ako su spremni za pregovore, naći će i nas spremne za to. Ali ako nam žele diktirati, nemogući su bilo kakvi pregovori s njima."

Iravani je u subotu izjavio da bi Iran mogao prebaciti svoje zalihe obogaćenog uranija u drugu zemlju u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Državama o Teheranovom nuklearnom programu, prema izvještaju novinskog sajta Al-Monitor.

Transfer obogaćenog uranija od 20 posto i 60 posto ne bi bio crvena linija za Teheran, rekao je Iravani, dodajući da bi materijal alternativno mogao ostati u Iranu pod nadzorom IAEA.

Nema odricanja

Ali, kako je ponovo rekao u nedjelju, Iran se neće odreći svog prava na domaću proizvodnju uranija, što je uslov koji SAD odbacuju.

Iravanijevi komentari dolaze u trenutku kada zapadne zemlje, uključujući SAD, vrše pritisak na Iran da nastavi pregovore o svom nuklearnom programu, sedmicu dana nakon što su SAD pokrenule napade na tri postrojenja, što je izazvalo višednevne žestoke sporove o tome da li su postrojenja "potpuno uništena", kako je Donald Tramp prvobitno tvrdio, ili su odgodili, ali ne i uništili program.