Stravični snimci ruskog vazdušnog napada na Odesu: Panika na ulicama, djeca se otrovala dimom

Reuters prenosi da su to jutros saopštile lokalne vlasti. Oleg Kiper, guverner Odeske oblasti, na Telegramu je naveo da su u napadu oštećeni šestospratna stambena zgrada i druga civilna infrastruktura. - Uništeno je šest stanova, a još 36 je djelimično oštećeno. Djeca, koja su se otrovala od dima, smještena su u bolnicu - saopštio je Kiper.

On je dodao da su ostale tri povređene osobe, od kojih su svi odrasli, dobile medicinsku pomoć na mesta napada. U napadu dronovima pogođena zgrada Ukrinform navodi da je u napadu dronovima pogođena devetospratna zgrada u okviru stambenog bloka.