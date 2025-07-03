Stravični snimci ruskog vazdušnog napada na Odesu: Panika na ulicama, djeca se otrovala dimom

Reuters prenosi da su to jutros saopštile lokalne vlasti.
Oleg Kiper, guverner Odeske oblasti, na Telegramu je naveo da su u napadu oštećeni šestospratna stambena zgrada i druga civilna infrastruktura.
- Uništeno je šest stanova, a još 36 je djelimično oštećeno. Djeca, koja su se otrovala od dima, smještena su u bolnicu - saopštio je Kiper.
On je dodao da su ostale tri povređene osobe, od kojih su svi odrasli, dobile medicinsku pomoć na mesta napada.
U napadu dronovima pogođena zgrada
Ukrinform navodi da je u napadu dronovima pogođena devetospratna zgrada u okviru stambenog bloka.
Britanska agencija navodi da pune razmere napada nisu još uvek poznate, kao i da nije bilo komentara iz Rusije o ovom vazdušnom udaru.
Državna služba za vanredne situacije Ukrajine objavila je na svojoj Facebook stranici fotografije na kojima se vide spasioci kako iznose djecu u mraku iz zapaljene višespratne stambene zgrade i vatrogasci koji se bore sa požarom.
Služba je saopštila da je 50 ljudi evakuisano iz zgrade.