Na Dan nezavisnosti Amerike očekuju se protesti protiv Trampa: Planirano više od 200 događaja

Dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država obilježava se danas, a nekoliko organizacija su pozvale na protest protiv predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpa), koji bi trebali biti održani na više od 200 lokacija pod zajedničkim imenom "Slobodna Amerika."
Uz poruku da demonstranti planiraju skupove, parade, roštilje i druge načine da pokažu svoje nezadovoljstvo pozvala je i grupa "Women's March".
- Naša sloboda, naš narod, naša pobuna - napisali su u pozivu na ovaj protest.
Ipak, kako piše Axios, za ovaj protest ima mnogo manje interesa nego što je to bio slučaj prije nekoliko sedmica, kada su održane demonstracije pod imenom "No Kings" (Bez kraljeva, engl.).
Inače, tada su milioni osoba širom Amerike izašle na ulice i na miran način izrazili protest zbog poteza američkog predsjednika, dok se ovaj put očekuju stotine hiljada na nešto više od 200 planiranih događaja.
Razlog za manjak interesa je, kako ističe Axios, činjenica da 4. juli ljudi u Americi provode sa svojim porodicama te da je teško očekivati da na ovaj dan masovno izađu na proteste, čak i ako su nezadovoljni s Trampovim radom.
- Žele nas prestrašenim, podijeljenim i samim. Ne žele da sanjamo slobodu, ali baš to moramo uraditi. Ovog 4. jula bit ćemo na ulicama, slobodni i sretni. San američke slobode je pravo svih nas, i nećemo stati na putu da ispunimo to obećanje - poručili su još iz organizacije Women's March.