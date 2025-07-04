Na Dan nezavisnosti Amerike očekuju se protesti protiv Trampa: Planirano više od 200 događaja

Dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država obilježava se danas, a nekoliko organizacija su pozvale na protest protiv predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpa), koji bi trebali biti održani na više od 200 lokacija pod zajedničkim imenom "Slobodna Amerika."

Uz poruku da demonstranti planiraju skupove, parade, roštilje i druge načine da pokažu svoje nezadovoljstvo pozvala je i grupa "Women's March".

- Naša sloboda, naš narod, naša pobuna - napisali su u pozivu na ovaj protest.