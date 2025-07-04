Poginula Trampova saradnica: Upala je kvadom u provaliju duboku 107 metara

Dugogodišnja prijateljica Kejtlin Džener i i bivša saradnica Trampove (Trumpove) kampanje, Sofija Hačins (Sophia Hutchins) poginula je u nesreći vozeći terensko vozilo (ATV) u blizini kuće zvijezde rijalitija „Keeping Up“ u Malibuu.

Pozivajući se na policijske i porodične izvore, 29-godišnja Hačins, u srijedu je vozila kvad po putu u blizini kuće Kejtlin Džener, kada je udarila u zadnji dio automobila u pokretu, prenosi TMZ.

Ona je vozilom, od siline udara skliznula s puta i pala u provaliju duboku 107 metara

Na licu mjesta je proglašena mrtvom, a niko drugi nije povrijeđen u nesreći.

Kejtlin Džener se nije oglašavala povodom smrti prijateljice. Nije poznato gdje se Džener nalazila u trenutku tragedije.

Džener i Hačins, koja je također transrodna, prvi put su se upoznale 2015. godine, ubrzo nakon što je Džener, sada 75-godišnjakinja, objavila svoju tranziciju. Hačins se pojavila u nekoliko epizoda popularne E! dokumentarne serije „I am Cait“, koja je pratila njen život nakon tranzicije, prenosi Telegraf.rs.

Sofijina biografija

Sofija je rođena u Belvjuu, u saveznoj državi Vašington, i pohađala je Univerzitet Peperdin, gdje je diplomirala ekonomiju i finansije. Tokom treće godine studija, dala je ostavku na mjesto predsjednice generacije 2018. kako bi završila proces svoje rodne tranzicije.

Hačins je 2016. godine navela da joj je Džener bila inspiracija za tranziciju, rekavši da joj je intervju olimpijske šampionke, u kojem je objavila promjenu pola, pomogao da shvati da je „u redu“ da se tranzicija sprovede.

- Učinila da sve to za mene postane mnogo stvarnije - da normalni i uspješni ljudi to rade i da su dobro kada to urade - rekla je Hačins u jednom istraživačkom članku Univerziteta. Nakon intervjua, odlučila je da krene u potpunu tranziciju.

Osnovala kompaniju

Po završetku studija osnovala je kompaniju za proizvodnju krema za sunčanje Lumasol i postala menadžerka Kejtlin Džener.

Tokom predsjedničkih izbora 2024. godine, bila je i predstavnica kampanje predsjednika Donalda Trumpa, pojavljujući se na nekoliko televizija podržavajući ga. U februaru 2024. godine slikala se s Trampom na sastanku u Mar-a-Lagu.

- Energija, strast i posvećenost našem pokretu da spasimo Ameriku nikada nisu bili veći! Nikada nećemo odustati - napisala je u opisu objave.

"Ludo putovanje"

Džener i Hačins su se vratile u Mar-a-Lago i za izbornu noć, 5. novembra 2024. godine.

- Bilo je ovo ludo putovanje. Od konvencije i inauguracije 2016., preko 2020, do najluđe kampanje u historiji SAD 2024, volim ovu porodicu kao svoju. Nastavit ću da se borim za Ameriku na svaki način na koji budem mogla - stigli smo ovdje i ne planiram da stanem, samo da ubrzam,“ napisala je Hutchins. „Nema tima ljudi, predvođenih samim čovjekom - 47. predsjednikom SAD @realdonaldtrump – s kojim bih radije radila! NAPRAVIMO AMERIKU OPET VELIKOM - napisala je tada.

U januaru je Hačins podijelila jednu od svojih posljednjih javnih pojava sa Kejtlin Džener, kada su zajedno prisustvovale događaju u okviru proslave Trampove inauguracije u Vašingtonu.