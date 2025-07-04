"Najveća pljačka u historiji Amerike": Demokratski kandidat za gradonačelnika Njurka oštro reagirao na Trumpov zakon

Demokratski kandidat za gradonačelnika New Yorka Zohran Mamdani u četvrtak je kritikovao "veliki, lijepi zakon" američkog predsjednika Donalda Trumpa, nazivajući ga "jednom od najvećih pljački u historiji SAD-a".
Olakšice za najbogatije
U nizu objava na X-u, Mamdani je optužio Trumpa i republikanske zakonodavce da daju prioritet interesima milijardera, a zanemaruju potrebe radničkih porodica.
"Plijen ove pljačke su bilioni dolara poreskih olakšica za jedan posto najbogatijih - ogroman transfer bogatstva prema gore za ljude kojima je to najmanje potrebno. Upravo zato milijarderi troše toliko novca na naše izbore", rekao je.
Mamdani je osudio zakon kao veliki transfer bogatstva na jedan posto najbogatijih, rekavši da se "krade od gladnih" smanjenjem pomoći u ishrani za 40 miliona ljudi, uključujući "jedno od petero djece".
"Krade od budućnosti"
Rekao je da također "krade od naše budućnosti" prekidom ulaganja u obnovljive izvore energije.
Ove izjave uslijedile su nakon rastućih tenzija s Trumpom, koji je u srijedu izjavio da neće dozvoliti Mamdaniju da "uništi" New York City i zaprijetio hapšenjem ako kandidat poremeti savezne napore za imigraciju.
Kao odgovor, Mamdani je rekao da Trumpovi komentari predstavljaju ne samo "napad na našu demokratiju", već i upozorenje svakom Njujorčaninu koji odbija da šuti, optužujući predsjednika da koristi taktiku "zastrašivanja".
Zastupnički dom SAD-a u četvrtak je usvojio sveobuhvatni zakon o smanjenju poreza i potrošnji, poslavši ga predsjedniku Trumpu na potpisivanje.
Zakon, za koji se očekuje da će dodati 3,4 biliona dolara nacionalnom dugu, osigurava ključne domaće ciljeve Trumpove administracije.
Dok je odlazio iz Washingtona za Iowu, Trump je pohvalio predsjednika Predstavničkog doma Mikea Johnsona i vođu većine u Senatu Johna Thunea, nazivajući zakon "najvećim zakonom te vrste ikada potpisanim" i tvrdeći da će "ovu zemlju pretvoriti u raketu", prenosi AA.
Najavio je planove za potpisivanje zakona u petak u 17 sati po lokalnom vremenu, dodajući: "Imat ćemo B-2, F-22 i F-35 koji će letjeti iznad Bijele kuće... tako da ćemo potpisivati s tim prekrasnim avionima koji lete iznad naših glava."