"Najveća pljačka u historiji Amerike": Demokratski kandidat za gradonačelnika Njurka oštro reagirao na Trumpov zakon

Demokratski kandidat za gradonačelnika New Yorka Zohran Mamdani u četvrtak je kritikovao "veliki, lijepi zakon" američkog predsjednika Donalda Trumpa, nazivajući ga "jednom od najvećih pljački u historiji SAD-a".

Olakšice za najbogatije

U nizu objava na X-u, Mamdani je optužio Trumpa i republikanske zakonodavce da daju prioritet interesima milijardera, a zanemaruju potrebe radničkih porodica.

"Plijen ove pljačke su bilioni dolara poreskih olakšica za jedan posto najbogatijih - ogroman transfer bogatstva prema gore za ljude kojima je to najmanje potrebno. Upravo zato milijarderi troše toliko novca na naše izbore", rekao je.

Mamdani je osudio zakon kao veliki transfer bogatstva na jedan posto najbogatijih, rekavši da se "krade od gladnih" smanjenjem pomoći u ishrani za 40 miliona ljudi, uključujući "jedno od petero djece".