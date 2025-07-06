Poplave u Teksasu odnijele najmanje 80 života, među žrtvama i 28 djece

Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama koje su u petak ujutro pogodile središnji dio Teksasa porastao je na najmanje 80, saopćili su lokalni zvaničnici.

Među stradalima je i 28 djece iz okruga Kerr, gdje se i dalje traga za deset djevojčica i jednom voditeljicom iz kršćanskog ljetnog kampa Camp Mystic.

Okrug Ker najteže pogođen

Prema riječima šerifa Lerija Lajte (Larry Leitha), u okrugu Ker život su izgubile 68 osobe – 40 odraslih i 28 djece.

U okrugu Travis potvrđena je smrt pet osoba, dok su u okrugu Burnet poginule tri osobe. Dvije osobe izgubile su život u okrugu Kendall, a po jedna žrtva zabilježena je u okruzima Tom Grin (Tom Green) i Vilijamson (Williamson).

Nestale traže uz pomoć vojnih dronova

- Trenutno se traga za deset djevojčica iz Camp Mystica i jednom voditeljicom - rekao je šerif Lajta na konferenciji za novinare u nedjelju.