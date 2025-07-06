Poplave u Teksasu odnijele najmanje 80 života, među žrtvama i 28 djece

Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama koje su u petak ujutro pogodile središnji dio Teksasa porastao je na najmanje 80, saopćili su lokalni zvaničnici.
Među stradalima je i 28 djece iz okruga Kerr, gdje se i dalje traga za deset djevojčica i jednom voditeljicom iz kršćanskog ljetnog kampa Camp Mystic.
Okrug Ker najteže pogođen
Prema riječima šerifa Lerija Lajte (Larry Leitha), u okrugu Ker život su izgubile 68 osobe – 40 odraslih i 28 djece.
U okrugu Travis potvrđena je smrt pet osoba, dok su u okrugu Burnet poginule tri osobe. Dvije osobe izgubile su život u okrugu Kendall, a po jedna žrtva zabilježena je u okruzima Tom Grin (Tom Green) i Vilijamson (Williamson).
Nestale traže uz pomoć vojnih dronova
- Trenutno se traga za deset djevojčica iz Camp Mystica i jednom voditeljicom - rekao je šerif Lajta na konferenciji za novinare u nedjelju.
U potragu je uključena i Nacionalna garda Teksasa, koja koristi vojne bespilotne letjelice MQ-9 Reaper za nadzor i pretragu poplavljenih područja.
- Ove bespilotne letjelice mogu snimati slike visoke rezolucije i procijeniti razmjere poplava - saopćila je Nacionalna garda putem mreže X.
Opasnost od novih poplava
Guverner Greg Abot (Greg Abbott) upozorio je da opasnost još nije prošla jer se u pojedinim dijelovima Teksasa očekuju nove padavine. Stanovnicima zajednice Hant (Hunt) u okrugu Ker naređeno je da se presele na viši teren zbog rizika od nove poplave.
Iako se šanse za pronalazak preživjelih smanjuju, potraga ne prestaje. "Nadam se da čuda još postoje", izjavio je zamjenik guvernera Teksasa Den Patrik (Dan Patrick) za NBC.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) potpisao je proglašenje velike prirodne katastrofe, čime je omogućeno djelovanje savezne agencije FEMA, koja sada koordinira pružanje pomoći žrtvama poplava u Teksasu.