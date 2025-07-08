Raste broj žrtava u teksaškim poplavama: Stradalo više od sto osoba

U poplavama koje su u petak pogodile Teksas stradalo je puno osoba. Broj žrtava se popeo na više od 100, a brojne osobe se vode kao nestale.

Nada za pronalaskom nestalih osoba ne jenjava ni danima nakon ove katastrofe, a timovi za spašavanje se bore sa izuzetno teškim uslovima na terenu.

Kamp Mystic, kršćanski ljetni kamp samo za djevojke, potvrdio je da je među poginulima najmanje 27 djevojčica i osoblja. Deset djevojčica i savjetnik u kampu se još uvijek vode kao nestali.

Bijela kuća je u međuvremenu odbacila sugestije da su smanjenja budžeta Nacionalne meteorološke službe (NWS) mogla usporiti odgovor na katastrofu.

Najmanje 84 žrtve, 56 odraslih i 28 djece, poginulo je u okrugu Kerr, gdje je rijeka Guadalupe nabujala zbog jakih pljuskova prije zore u petak, na državni praznik 4. jula.

Najmanje 22 odrasle osobe i 10 djece još uvijek nisu identificirani, saopćila je kancelarija šerifa okruga.

Predsjednik Donald Tramp (Trump), za kojeg se očekuje da će posjetiti Teksas kasnije ove sedmice, usprotivio se kada je u nedjelju upitan da li su smanjenja savezne vlade ometala odgovor na katastrofu. U početku se činilo da krivicu prebacuje na ono što je nazvao "Bajdenovom namještaljkom", misleći na svog prethodnika.

- Ali ne bih ni Bajdena krivio za to. Rekao bih samo da je ovo stogodišnja katastrofa - poručio je Tramp.