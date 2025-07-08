Kremlj ponudio Iranu svoje kapacitete za jačanje uranijuma

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u ponedjeljak da je Rusija spremna staviti na raspolaganje Iranu svoje tehnološke kapacitete za obogaćivanje uranijuma na nivo pogodan za korištenje u nuklearnim elektranama.

Iranska postrojenja za obogaćivanje urana u junu su bila meta napada Izraela, a u jednom slučaju i Sjedinjenih Američkih Država, koje optužuju Islamsku Republiku za pokušaje razvoja nuklearnog oružja. Teheran odbacuje te tvrdnje i ističe da je njegov nuklearni program isključivo civilne prirode.

Lavrov je, prema navodima TASS-a, podsjetio da Rusija posjeduje odgovarajuće tehnološke kapacitete te da je Moskva "spremna staviti ih na raspolaganje, transportovati višak obogaćenog uranijuma u Rusiju na preradu i zatim vratiti Iranu energetski obogaćen uran za potrebe njegovih nuklearnih elektrana".

U takvim elektranama koristi se uran obogaćen uglavnom na nivo između tri i pet posto izotopa U-235.

Prema podacima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Iran trenutno posjeduje najmanje 400 kilograma urana obogaćenog na 60 posto. Za izradu nuklearnog oružja potrebna je stopa obogaćenja od 90 posto izotopa U-235.

Međutim, trenutni nivo obogaćenja u Iranu daleko premašuje granicu od 3,67 posto koju je postavio nuklearni sporazum iz 2015. godine. Sjedinjene Američke Države su iz tog sporazuma jednostrano istupile 2018. godine, tokom prvog mandata Donalda Trampa (Trump), nakon čega je Iran postupno prestao ispunjavati svoje obaveze.

Prema tvrdnjama izraelskih i američkih zvaničnika, iranske zalihe uranijuma trenutno su "odsječene od vanjskog svijeta", budući da se nalaze u nuklearnim postrojenjima Natanz, Fordo i Isfahan, na koja su 22. juna izvele napad američke snage. Iran, prema SAD i Izraelu, zasad nema pristup tim zalihama, iako bi do njih mogao doći nakon uklanjanja ruševina.

Rusija, koja s Iranom ima potpisano strateško partnerstvo, podržava njegovo pravo na mirnodopsko korištenje nuklearne energije. Također se ponudila kao posrednik u rješavanju konflikta između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.