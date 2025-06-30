Vučić: Hvala ruskim prijateljima što razumiju šta je to što se u Srbiji zbiva

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas je kazao da će vlast u Srbiji da se osvaja na izborima onda kada ih nadležni organi budu raspisali, a ne kada „banda huligana to bude tražila“.

Odgovarajući na pitanje da da komentar o izjavi ministra vanjskih poslova Rusije Sergeja Lavrova koji je izrazio nadu da se zemlje Zapada neće upuštati u ''svoje obojene revolucije'' i koji je istakao da se Moskva zalaže za to da se demonstranti u Srbiji strogo pridržavaju zakona Srbije, Vučić je u Sevilji novinarima kazao da je Srbija pobijedila i zahvalio, kako je rekao, ruskim prijateljima na tome što razumiju šta je to što se u Srbiji zbiva.

- Nema tu velike filozofije, tako da red ćemo da sačuvamo u zemlji. Hvala na pažnji ruskim prijateljima. Hvala im na tome što dobro razumiju i mudro procjenjuju šta je to što se u Srbiji zbiva - rekao je Vučić.

Istakao je da je ogroman novac uložen u pokušaj obojene revolucije u Srbiji i da zato oni koji su ga uložili ne mogu da kažu tek tako propalo i gotovo je.

- Bit će još tu trzaja. Sve u svemu, završeno je sa tim i želim da ih obavijestim da je Srbija pobijedila i radujem se nastavku saradnje sa Ruskom Federacijom - rekao je Vučić.

On je zahvalio Lavrovu što je razumio šta se događa u Srbiji kao i, kako je rekao, rijetkim, korektnim ruskim analitičarima koji su primijetili jednu stvar, a to je da će Vučić da bude malo tvrđi orah.

- Ja nisam poput nekih koji su bježali iz Srbije, tako da ja ću da se borim za slobodu Srbije i neću najgorima da ostavim Srbiju nikada - naglasio je Vučić.

Dodao je da su, kada je razgovarao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, gdje je bio i Lavrov, Putin i Lavrov jasno stavili do znanja da znaju da je u Srbiji u pitanju pokušaj obojene revolucije.