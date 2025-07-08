Roman Starovoit smijenjen zbog moguće pronevjere 210 miliona eura, Kremlj: Šokirani smo

Kremlj je danas izrazio šok zbog iznenadne smrti bivšeg ruskog ministra prometa Romana Starovoita, koji je pronađen mrtav u svom automobilu nedugo nakon što ga je predsjednik Vladimir Putin smijenio s dužnosti. Prema službenim informacijama, Starovoit je preminuo od prostrijelne rane, a preliminarna istraga sugerira mogući suicid.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je predsjednik Putin informiran o slučaju i opisao vijest kao "tragičnu i tužnu", dodajući da je smrt bivšeg ministra "šokirala sve normalne ljude". Peskov je odbio spekulirati o uzrocima smrti, istaknuvši da je istraga u toku.

Iako službeni dekret o smjeni nije naveo razloge, politički analitičari vjeruju da bi Starovoitova smjena mogla biti povezana s istragom o mogućoj pronevjeri novca u Kurskoj oblasti, gdje je ranije obnašao funkciju guvernera. Fokus istrage je na tome kako je potrošeno 19,4 milijarde rubalja (oko 210 miliona eura), namijenjenih jačanju granice prema Ukrajini 2022. godine. Postoji sumnja da je dio tih sredstava nezakonito preusmjeren.

Izvori iz transportne industrije, koji su željeli ostati anonimni, tvrde da se o Starovoitovom političkom opstanku špekuliralo već mjesecima upravo zbog te afere. Iako optužbe nisu službeno potvrđene, cijeli slučaj baca dodatnu sjenu na političku pozadinu njegove smjene i iznenadne smrti.