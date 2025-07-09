Mamdani postavio rekord: Osvojio najviše glasova u historiji internih izbora među demokratama Njujorka

Kandidat Demokratske stranke za gradonačelnika Njujorka Zohran Mamdani, prema procjenama lokalnog izbornog odbora, osvojio je najviše glasova u historiji internih izbora među demokratama ovog grada.

Mamdani je dobio ukupno 565.639 glasova, nakon što su objavljeni potpuni rezultati izbora.

Ovdje vrijedi istaći da Demokratska stranka u Njujorku koristi takozvani "ranked choice voting" (glasanje po rangiranom izboru, engl.), sistem po kojem glasači rangiraju kandidate po rednim brojevima.

Ako u prvoj rundi niti jedna osoba nema više od 50 posto glasova, eliminiše se kandidat s najmanjim brojem glasova, a ti glasački listići se sada pripisuju osobi koja je bila rangirana na drugo mjesto, i tako sve dok jedan kandidat nema najmanje 50 posto podrške.

Mamdani je demokratske predizbore pobijedio nakon tri runde, a broj glasova, kada se računaju i liste gdje je bio rangiran kao drugi ili treći, oborio je rekord.

Prijašnji rekord je postavljen 1989. godine, kada je David Dinkins osvojio 547.000 glasova na predizborima.

Prije četiri godine, Eric Adams, tadašnji kandidat demokrata i aktuelni gradonačelnik Njujorka, pobijedio je tek u posljednjoj rundi, a osvojio je 404.000 glasova, uz to da mu je 50.000 "prebačeno" koristeći sistem rangiranog glasanja.

Inače, izbori za gradonačelnika Njujorka održavaju se u novembru ove godine. Mamdani će se za mjesto gradonačelnika boriti upravo protiv Adamsa, koji izlazi kao nezavisni kandidat, te protiv Kurtisa Silve (Curtis Silwa), kandidata Republikanske stranke.

Mamdani ima priliku postati prvi muslimanski imigrant na mjesto gradonačelnika Njujorku. Rođen je u Ugandi, a u SAD se preselio 1998. godine. Trenutno je zastupnik u Predstavničkom domu Kongresa savezne države Njujork.