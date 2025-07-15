Oluje izazvale haos u Njujorku, u Nju Džersiju vanredno stanje

Bujične poplave pojavile su se uslijed snažnih oluja koje su pogodile Njujork (New York) i dijelove sjeveroistoka Amerike, a u Nju Džersiju (New Jersey) proglašeno je vanredno stanje zbog obilnih padavina i rizika od poplava.
Upozorenje na poplave bilo je sinoć na snazi za svih pet općina Njujorka, a gradske vlasti su apelovale na građane da izbjegavaju podrume i nisko locirana područja, piše Independent.
Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci koji prikazuju poplavljene stanice njujorškog metroa, automobile zaglavljene u vodi i vodu koja se sliva niz stepenice i perone podzemne željeznice.
Guverner Nju Džersija Fil Merfi (Fill) proglasio je vanredno stanje, pozivajući stanovništvo da ostane u zatvorenom prostoru i izbjegava putovanja.
- Zbog velike količine padavina i opasnosti od poplava, savjetujemo maksimalan oprez - napisao je Merfi na X-u.
Nevrijeme je uzrokovalo poremećaje u avio-saobraćaju na najmanje šest velikih aerodroma na istočnoj obali.
Aerodromi JFK i La Gvardija u Njujorku, kao i Njuark Liberti u Nju Džerziju, bili su pod naređenjem o privremenom prizemljenju letova, što je izazvalo višesatna kašnjenja.
Slična situacija zabilježena je i na aerodromima u Filadelfiji, Baltimoru i Vašingtonu.
Prema procjenama Nacionalne meteorološke službe, pojedini dijelovi Njujorka primili su između 50 i 75 milimetara kiše u kratkom vremenskom roku.
U kasnijim satima u ponedjeljak, padavine su se premještale ka istoku i postepeno gubile na intenzitetu.
Ipak, vlasti upozoravaju da bi nova serija padavina mogla danas da pogodi region, uz ekstremno visoke temperature i visoku vlažnost.
Gradske službe su izdale upozorenje na kombinaciju jake vrućine i mogućih novih poplava, s temperaturama koje bi mogle da dostignu ili premaše 38 stepeni Celzijusa.
Zbog velikog broja otkazanih i odloženih letova, putnici su prijavljivali višesatna zadržavanja na aerodromima i preusmjeravanja letova, što je dodatno otežalo putovanja tokom večeri.