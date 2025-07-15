Oluje izazvale haos u Njujorku, u Nju Džersiju vanredno stanje

Bujične poplave pojavile su se uslijed snažnih oluja koje su pogodile Njujork (New York) i dijelove sjeveroistoka Amerike, a u Nju Džersiju (New Jersey) proglašeno je vanredno stanje zbog obilnih padavina i rizika od poplava.

Upozorenje na poplave bilo je sinoć na snazi za svih pet općina Njujorka, a gradske vlasti su apelovale na građane da izbjegavaju podrume i nisko locirana područja, piše Independent.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci koji prikazuju poplavljene stanice njujorškog metroa, automobile zaglavljene u vodi i vodu koja se sliva niz stepenice i perone podzemne željeznice.

Guverner Nju Džersija Fil Merfi (Fill) proglasio je vanredno stanje, pozivajući stanovništvo da ostane u zatvorenom prostoru i izbjegava putovanja.