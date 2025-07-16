SAD od Izraela traži hitnu obustavu napada na sirijske snage

Amerika je navodno zatražila od Izraela da obustavi vojne napade na Siriju, a Tel Aviv je obećao da će prekinuti napade do utorka navečer, izvještava Axios, pozivajući se na zvaničnika iz SAD.

Kao odgovor na rastuće tenzije nakon izraelskih zračnih udara na sirijske položaje u južnoj provinciji Sveida (Sweida) ranije tokom dana, zahtjev je stigao od administracije predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpa).

Inače, Izrael je tvrdio da su napadi izvedeni radi zaštite Druza u Siriji, pozivajući se na historijske i društvene veze s Druzima unutar Izraela.

Privremeno predsjedništvo Sirije izdalo je u utorak saopćenje u kojem je pozvalo sve civilne i vojne institucije u zemlji da spriječe bilo kakav "vid kršenja ili zloupotreba, bez obzira na izgovor".

Zračni napadi pogodili više lokacija

Ova izjava uslijedila je nakon niza izraelskih zračnih napada koji su pogodili više lokacija u Siriji, uključujući provinciju Sveida, a koji su rezultirali žrtvama među pripadnicima vojske i civilima.

U zasebnom saopćenju, privremeno Ministarstvo vanjskih poslova Sirije oštro je osudilo izraelsku agresiju, navodeći da su udari doveli do šehidske smrti pripadnika sirijskih oružanih snaga, pripadnika sigurnosnih službi i civila.

Ministarstvo je ponovo potvrdilo legitimno pravo Sirije da brani svoju teritoriju svim sredstvima dozvoljenim međunarodnim pravom te je pozvalo Ujedinjene nacije, Vijeće sigurnosti UN-a i međunarodnu zajednicu da "osude ponovljena kršenja sirijskog suvereniteta od strane Izraela".

Portparol snaga Izraela potvrdio je napade, navodeći da je vojska gađala oklopna vozila sirijske vojske, uključujući tenkove, transportere i mobilne artiljerijske jedinice. Tvrdi da je operacija izvedena po direktnom naređenju političkog vrha, s ciljem ometanja kretanja sirijskih trupa u tom području.

U zajedničkom saopćenju, premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) i ministar sigurnosti Israel Katz saopćili su da su naredili vojsci da izvede napade na sirijske vladine snage, pozivajući se na napade na pripadnike Druza u Siriji.

Gađanje snaga režima

U saopćenju se navodi da će njihove snage gađati "snage režima i oružje koje je dopremljeno u područje Sveide", navodeći navodna kršenja takozvane "politike demilitarizacije", kojom se zabranjuje prisustvo sirijskih vojnih jedinica i oružja u južnoj Siriji.

- Izrael je posvećen sprječavanju štete Druzima u Siriji zbog dubokog bratskog saveza s našim drugim građanima u Izraelu i njihovih porodičnih i historijskih veza s Druzima u Siriji - navodi se u saopćenju.

Vlasti Izraela svoje su djelovanje predstavile kao mjeru za "sprječavanje režima da im nanese štetu" i za "osiguranje demilitarizacije područja uz našu granicu sa Sirijom". U međuvremenu, izraelski mediji izvještavaju da je ratno zrakoplovstvo pokrenulo val velikih napada na južnu Siriju.