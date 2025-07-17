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SIRIJA

Izraelski zračni napadi u Damasku izazvali značajnu štetu, čišćenje u tijeku

Ruševine su prekrile ulice oko Trga Umajad, posebno u dijelu grada gdje je pogođena zgrada sirijskog Generalštaba

Akcije čišćenja - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Anadolija

17.7.2025

Operacije čišćenja započele su u Damasku u srijedu, 16. jula, nakon što su izraelski zračni napadi blokirali nekoliko glavnih saobraćajnica u sirijskoj prijestolnici. Ruševine su prekrile ulice oko Trga Umajad, posebno u dijelu grada gdje je pogođena zgrada sirijskog Generalštaba. Vatrogasne ekipe i općinske službe odmah su pristupile čišćenju i obnovi pristupa tim područjima.

Napadi su značajno poremetili saobraćaj i izazvali štetu u jednom od najprometnijih dijelova Damaska. Izrael je u srijedu izveo zračne udare usmjerene na Ministarstvo odbrane i okolinu predsjedničke palate.

Ovi napadi uslijedili su dok Izrael nastavlja akcije u južnoj provinciji Suwayda, uz upozorenja da će ih nastaviti ako se sirijske snage ne povuku iz tog područja. Sirijska vojska rasporedila je dodatne trupe u regionu kako bi uspostavila red nakon sukoba između naoružanih druzijskih i beduinskih grupa, u kojima je poginulo najmanje 30 ljudi.

Izraelska vojska tvrdi da su njene operacije usmjerene na zaštitu druzijske manjine u regiji.

# SIRIJA
# IZRAEL
# DAMASK
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