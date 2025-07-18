Njemačke vlasti uhapsile Libijca osumnjičenog za ratne zločine

Njemačke vlasti uhapsile su Libijca osumnjičenog za ratne zločine, optuženog da je bio visoki zvaničnik u ozloglašenom zatvoru u kojem su zatvorenici rutinski mučeni, a ponekad i seksualno zlostavljani, saopćio je u petak Međunarodni krivični sud.

Kaled Muhamed Ali AL Hisri (Khaled Mohamed Ali Al Hishri) uhapšen je u srijedu, saopštile su njemačke vlasti. Međunarodni krivični sud je saopštio da će ostati u pritvoru njemačkih vlasti do okončanja nacionalnog postupka.

Optužen je za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući ubistvo, mučenje i silovanje, od februara 2015. do početka 2020. godine.

MKS istražuje navodne teške zločine počinjene u Libiji od građanskog rata 2011. godine.