Paklena noć nad Odesom: Ruski dronovi spalili zgradu, civili bježali kroz dim, jedan poginuo

Ruske snage izvele su tokom noći masovni napad dronovima na jug Ukrajine, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a više njih je povrijeđeno, javlja agencija Reuters pozivajući se na izjavu gradonačelnika Odeskog okruga, Henadija Truhanova (Hennady Trukhanov).

- Danas u Odesi – tragedija. Jedan muškarac je poginuo u svom stanu na gornjem spratu, koji je gorio nakon udara drona - naveo je Truhanov putem društvenih mreža. Prema njegovim riječima, u napadu je učestvovalo najmanje 20 dronova Shahed, od kojih su neki probili ukrajinsku protivzračnu odbranu i pogodili civilne ciljeve.

Dramatične scene

Reuters navodi da su dramatične scene odvijale u ranim jutarnjim satima, kada su vatrogasci kroz oblake dima spašavali ljude zarobljene u zapaljenoj stambenoj zgradi. Stanari su evakuisani merdevinama, dok su se s prozora na gornjim spratovima mogli vidjeti zabrinuti roditelji s djecom umotanom u deke.

Reuters napominje da je ovaj napad dio šire kampanje noćnog terora, u kojoj ruske snage ciljaju ukrajinske gradove serijama dronova i projektila, nastojeći iscrpiti sisteme protivvazdušne odbrane i psihološki slomiti stanovništvo.

I dok je Kijev već navikao na višesatna uzbunjivanja i eksplozije, Odesa je u posljednje vrijeme sve češće meta ruskih napada – zbog svog strateškog značaja kao glavne crnomorske luke.

Napad u Odesi dolazi nakon sve učestalijih napada na ukrajinske gradove, uključujući Kijev i Harkiv. Ukrajinske vlasti upozoravaju da su sistemi odbrane pod pritiskom, a stanovništvo iscrpljeno stalnim uzbunama.