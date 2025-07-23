Obama odgovorio Trampu: "Iz Bijele kuće stalno izlaze gluposti, optužbe su smiješne"

Kancelarija Baraka Obame uputila je rijetku i oštru kritiku predsjedniku Donaldu Trampu, nakon što je aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bivšeg šefa Bijele kuće optužio za "izdaju" i namještanje izbora 2016. i 2020. godine.

- Iz poštovanja prema predsjedničkoj funkciji, naša kancelarija obično ne reaguje na stalne gluposti i dezinformacije koje dolaze iz ove Bijele kuće - rekao je Obamin portparol Patrik Rodenbuš (Patrick Rodenbush).

Dodao je da su ovakve tvrdnje ipak dovoljno skandalozne da zahtijevaju odgovor.

- Ove bizarne optužbe su smiješne i predstavljaju slab pokušaj odvraćanja pažnje - naveli su iz Obaminog tabora.

Tramp je, bez ikakvih dokaza, iznio optužbe pokušavajući da skrene pažnju sa pitanja novinara o pokojnom osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein).

- Vrijeme je da se krene protiv ljudi. Obama je direktno uhvaćen. Ono što su uradili 2016. i 2020. je vrlo kriminalno. Kriminalno je na najvišem nivou. Dakle, to su zaista stvari o kojima biste trebali razgovarati. Vidite, on je kriv. To nije pitanje. Ovo je bila izdaja. Ovo je bila svaka riječ koja vam padne na pamet. Pokušali su ukrasti izbore. Pokušali su zamutiti izbore - rekao je Tramp.

Trampove optužbe oslanjaju se na neutemeljene tvrdnje njegovih zvaničnika, direktorice Nacionalne obavještajne službe Talsi Gabard (Tulsi Gabbard) i direktora CIA-e Džona Ratklifa (John Ratcliffe), koji tvrde da su zvaničnici Obamine administracije kovali zavjeru s ciljem potkopavanja Trampove izborne pobjede 2016. godine.

Gabard tvrdi da Rusija nije pokušala da utiče na izbore 2016. godine u korist Trampa, uprkos brojnim nezavisnim istragama koje su pokazale suprotno.

- Ništa u dokumentu objavljenom prošle sedmice ne potkopava široko prihvaćen zaključak da je Rusija radila na uticaju na predsjedničke izbore 2016. godine, ali nije uspjela manipulirati nijednim glasovima. Te nalaze je 2020. godine potvrdio dvostranački Odbor za obavještajna pitanja Senata, kojim je tada predsjedavao Marko Rubio (Marco Rubio) - zaključio je Rodenbuš.