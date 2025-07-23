Njemačka odobrila prodaju borbenih aviona Eurofighter Turskoj

Njemačka vlada saopćila je u srijedu da je dala saglasnost za izvoz borbenih aviona Eurofighter Typhoon u Tursku, javlja Anadolu.

- Mogu potvrditi da je Ministarstvo odbrane poslalo pisanu potvrdu turskoj vladi, kojom se potvrđuje odobrenje izvoza - rekao je portparol vlade Stefan Kornelius novinarima u Berlinu.

- Savezna vlada je pozitivno odgovorila na preliminarni zahtjev industrije. Sada je na turskoj vladi da odluči želi li naručiti avione - dodao je.

Ranije tokom dana, Velika Britanija i Turska su postigle dogovor koji predstavlja "veliki korak" ka izvozu Typhoon aviona, saopćeno je iz britanske vlade nakon što su ministri odbrane obje zemlje potpisali memorandum o razumijevanju u Istanbulu.

Ministarstvo odbrane Velike Britanije navelo je da je ovaj višemilijardni izvozni ugovor sada "značajno bliži ostvarenju", te da će dodatno ojačati partnerstvo između Ujedinjenog Kraljevstva i Turske.

Turski ministar odbrane Yasar Guler i britanski ministar odbrane John Healey potpisali su sporazum u srijedu tokom sajma vojne industrije IDEF u Istanbulu.

Kolektivna odbrana

U saopćenju se navodi da će sporazum ojačati kolektivnu odbranu NATO-a i nadograditi dugogodišnju odbrambenu saradnju i sve intenzivnije industrijske veze između dvije zemlje.

- Pregovori o potencijalnom ugovoru s Turskom nastavit će se u narednim sedmicama - navodi se dalje, uz napomenu da bi to bila prva izvozna narudžba za Typhoon avione od 2017. godine.

Premijer Keir Starmer izjavio je da će „potpisivanje višemilijardnog izvoznog sporazuma s Turskom ojačati našu vitalnu odbrambenu industriju i učiniti nas i naše saveznike sigurnijima u ovim nesigurnim vremenima.“

Ministar Heli (Healey) dodao je da će opremanje Turske avionima Typhoon „ojačati kolektivnu odbranu NATO-a“ i „podržati industrijsku bazu obje zemlje obezbjeđujući hiljade radnih mjesta širom Velike Britanije.“

Izvršni direktor kompanije BAE Systems Charles Woodburn izjavio je da ovaj memorandum potvrđuje „značaj dugogodišnje saradnje između Turske i Velike Britanije kroz NATO i ključnu ulogu koju Typhoon ima u sigurnosti Evrope i Bliskog istoka.“

U odvojenom saopćenju o sastanku ministara odbrane, britansko Ministarstvo odbrane ističe važnost strateškog partnerstva dvije zemlje i njihove predanosti daljem produbljivanju saradnje unutar NATO-a.

Izvanredan napredak

Navodi se da obje zemlje „nastavljaju postizati izvanredan napredak“ u izvoznom procesu Typhoon aviona, opisujući to kao „početak novog poglavlja“ u odnosima Turske i Velike Britanije.

- Dobrodošlica Turskoj kao novom korisniku Typhoon aviona dodatno bi učvrstila prijateljstvo koje se razvijalo decenijama među ključnim NATO saveznicima i predstavljala bi značajan iskorak u jačanju turskih borbenih kapaciteta - navodi se u saopćenju.

Njemački magazin Der Spiegel izvijestio je u srijedu da je Savezno vijeće za sigurnost Njemačke odobrilo preliminarni turski zahtjev iz marta 2023. za nabavku 40 borbenih aviona Eurofighter Typhoon. Avioni će biti proizvedeni u Velikoj Britaniji uz upotrebu dijelova iz Njemačke.