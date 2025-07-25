Grosi: Iran nagovijestio spremnost za razgovore o nuklearnom programu

Iran je nagovijestio da će biti spreman ponovo pokrenuti razgovore na tehničkom nivou u vezi sa svojim nuklearnim programom, izjavio je u petak čelnik agencije UN-a za nuklearni nadzor.

Iran mora biti transparentan u vezi sa svojim objektima i aktivnostima, kazao je u Singapuru Rafael Grosi (Grossi), generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Grosi je u petak rekao kako je optimističan da će se inspektori moći vratiti u Iran tokom ove godine.

Generalni direktor izjavio je novinarima da je važno započeti razgovore s Teheranom o modalitetima ponovnog pokretanja posjeta.

- Moramo se dogovoriti gdje ići, kako to učiniti. Moramo slušati Iran u smislu onoga što smatra da bi trebalo poduzeti mjere opreza - rekao je.

U ovom je mjesecu iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) kazao da njegova zemlja planira sarađivati s nadzornim tijelom za nuklearnu energiju uprkos ograničenjima koja je nametnuo njen parlament, naglasivši da pristup njenim bombardiranim nuklearnim lokacijama predstavlja sigurnosno pitanje.

Aragči je tada ponovio da Iran neće pristati ni na jedan nuklearni sporazum koji mu ne dopušta obogaćivanje urana, prenosi Reuters.