U Tajvanu počelo brojanje glasove o opozivu 24 zastupnika

Tajvan je počeo brojati glasove o opozivu 24 zastupnika opozicione stranke Kuomintang (KMT) i suspendirane gradonačelnice, a glasanje je počelo u subotu, izvijestili su lokalni mediji.

Biračka mjesta su otvorena u osam sati ujutro po lokalnom vremenu, s dugim redovima prijavljenim na mjestima širom otoka, a zatvorena su u 16 sati po lokalnom vremenu, prema izvještaju medijske kuće “Focus Taiwan“.

Rezultati se očekuju večeras ili sutra, prenosi Anadolija.

Posmatrači smatraju glasanje pokušajem vladajuće Demokratske progresivne stranke (DPP) da promijeni snage u zakonodavnoj vlasti.

Zakonodavci na meti inicijative za opoziv uglavnom predstavljaju izborne jedinice na sjeveru Tajvana, gdje KMT ima značajnu podršku.

Među njima su poznate političke ličnosti KMT-a iz Taipeija i Novog Taipeija, uključujući Hung Meng-kaija, koji je dobio najveći broj glasova na parlamentarnim izborima 2024. godine.

Suspendirana gradonačelnica Hsinchua Ann Kao, bivša članica Tajvanske narodne stranke (TPP), također je na meti inicijative za opoziv nakon što je osuđena u slučaju korupcije.

DPP je negirao da je organizovao kampanje za opoziv, iako je stranački lider i regionalni lider Vilijama Lai Činga (William Lai Ching-te) javno podržao napore za smjenu opozicionih parlamentaraca.

Drugi krug glasanja o opozivu zakazan je za 23. august, dok DPP razmatra potencijalne dopunske izbore kako bi povratio zakonodavnu većinu.

Glasanje se pomno prati jer je DPP prošle godine izgubio većinu u regionalnom zakonodavstvu, a Laijeva administracija se suočava sa stalnim neuspjesima u provođenju svojih politika.

Uspješno glasanje o opozivu pokrenulo bi dopunske izbore u roku od tri mjeseca u tom konkretnom izbornom okrugu.