Obama: Spriječite umiranje od gladi u Gazi, ne postoji opravdanje za ovo

Bivši američki predsjednik Barak Obama pozvao je na hitnu akciju kako bi se zaustavilo, kako je rekao, spriječivo gladovanje stanovništva u Gazi uslijed pogoršanja humanitarne krize u toj palestinskoj enklavi.
– Trajno rješenje mora uključivati povratak svih talaca i obustavu izraelskih vojnih operacija, ali ove vijesti jasno ukazuju na hitnu potrebu da se spriječi tragedija u kojoj nevini ljudi umiru od gladi – poručio je Obama, reagirajući na izvještaje američkih medija.
Istakao je da se humanitarna pomoć mora propustiti do stanovništva u Gazi.
– Ne postoji nikakvo opravdanje za uskraćivanje hrane i vode civilnim porodicama – kazao je.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je da su stope pothranjenosti u Gazi dostigle alarmantne razmjere, te da je namjerno blokiranje pomoći bilo potpuno izbjegljivo, ali je rezultiralo brojnim smrtima.
Od ukupno 74 smrtna slučaja zbog neuhranjenosti zabilježena ove godine, čak 63 dogodila su se u julu – među njima 24 djece mlađe od pet godina, jedno starije dijete i 38 odraslih.
Prema podacima WHO-a, gotovo svako peto dijete u Gazi trenutno je akutno pothranjeno, a broj djece uzrasta od četiri do šest godina s teškom pothranjenošću utrostručio se od juna, posebno u gradovima koji su najteže pogođeni.