Obama: Spriječite umiranje od gladi u Gazi, ne postoji opravdanje za ovo

Bivši američki predsjednik Barak Obama pozvao je na hitnu akciju kako bi se zaustavilo, kako je rekao, spriječivo gladovanje stanovništva u Gazi uslijed pogoršanja humanitarne krize u toj palestinskoj enklavi.

– Trajno rješenje mora uključivati povratak svih talaca i obustavu izraelskih vojnih operacija, ali ove vijesti jasno ukazuju na hitnu potrebu da se spriječi tragedija u kojoj nevini ljudi umiru od gladi – poručio je Obama, reagirajući na izvještaje američkih medija.

Istakao je da se humanitarna pomoć mora propustiti do stanovništva u Gazi.